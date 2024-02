Loulé: Carnaval de três dias terá mais de 600 foliões a desfilar

A sátira política volta a inspirar o corso louletano, que terá mais de meio milhar de mascarados, entre 11 e 13 de fevereiro. É um dos Carnavais mais antigos do país.

Ao todo, serão 14 carros alegóricos e cerca de 600 figurantes que desfilam durante três dias na Avenida José da Costa Mealha, em Loulé, numa das mais antigas festas de Carnaval do país, com mais de 100 anos. Este ano, sob o tema “À descoberta dos ODS”, em alusão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2023 (como a erradicação da pobreza, promoção da igualdade de género e ação climática, etc.), o objetivo volta a ser “brincar com matérias sérias e atuais, mas de forma pedagógica”, explica a autarquia.

No corso louletano, não faltaram menções ao novo aeroporto de Lisboa e a figuras como Zé Povinho, Mário Centeno, Christine Lagarde, Vladimir Putin, Joe Biden ou Pinto da Costa, este último “presença” habitual no Carnaval de Loulé.

Para assistir ao desfile entre 11 e 13 de fevereiro, sempre a partir das 15h, os bilhetes custam apenas dois euros, mas voltam a ter cariz solidário, revertendo a favor das associações participantes no corso e de IPSS deste concelho algarvio. Destaque ainda para o baile que decorre dia 12, pelas 22h, no Salão de Festas de Loulé, com música ao vivo, e do desfile infantil na Avenida José da Costa Mealha, dia 9, pelas 10h, em jeito de antecipação.

Carnaval Loulé 2024. Avenida José da Costa Mealha. Web: facebook.com/carnaval.loule. Preço: dois euros/dia. Grátis até aos 12 anos.

Sugestões para fazer em redor

Entre espaços históricos

Há um ano, o centro histórico de Loulé ganhou novo fôlego com a reabertura do centenário Café Calcinha, antigo local de tertúlias e um dos refúgios do poeta António Aleixo, cuja estátua alegra a esplanada. Na Praça da República, além de petiscos como pregos, folhados e café torrado na casa, há pratos do dia. Mesmo ao lado, é imperativo espreitar os frescos nas bancas do Mercado Municipal de Loulé, construído há quase 120 anos, e apreciar a sua arquitetura neoárabe.

No mesmo concelho, o Anantara Vilamoura é uma das opções para descansar, a 20 minutos de carro da Marina de Vilamoura. Abriu há meia década, tem 280 quartos e suites, spa com massagens à base de produtos como o sal da Ria Formosa e, desde 2022, um novo restaurante, o Sensai, pan-asiático que junta sabores da China, Japão, Índia e Tailândia.