Livro: dezenas de receitas para comer bem e com poucas calorias

Um livro com dezenas de receitas de baixo nível de calorias, para comer sem culpa, do pequeno-almoço a irresistíveis sobremesas. E conselhos de organização. É assim o "A cozinha low carb da Alé".

O início da aventura aconteceu numa página do Instagram, onde Alessandra Losacco começou por partilhar pratos fáceis de confecionar, a pensar em todos aqueles que têm pouco tempo, ao final de um dia de trabalho, para dedicar à cozinha. Mas o verdadeiro momento que a fez olhar para a comida de outra forma foi quando o pai morreu na sequência de um enfarte.

Neste livro, estão reunidas receitas com baixo nível de calorias para todas as horas do dia, do pequeno-almoço à sobremesa, e ainda um conjunto de sugestões, que a autora classifica de “vapt-vupt” para os dias apressados. A fechar, o top ten das receitas mais populares da Alefitmon1, a página de Alessandra no instagram. Neste conjunto, os doces são os campeões: do arroz doce ao bolo trufado de amendoim.

Embora as receitas constituam o corpo principal da publicação, a autora reúne uma série de conselhos para serem tidos em conta antes de entrar na cozinha. Logo a começar são dadas dicas para a organização, pois, como explica Alessandra Losacco, não é quando se chega a casa cansada após um dia de trabalho, que se vai conseguir preparar uma boa refeição. O segredo está na organização: abrir o frigorífico e encontrar caixinhas com saladas já lavadas, vegetais como aipo, couve-roxa, rabanetes, pimentos e pepino já cortados. Assim não há desculpa para não comer bem e saudável.

E não se pense que alimentação saudável e baixa em calorias é sinónimo de falta de sabor. Estas sugestões para um almoço são a prova do contrário. Que tal começar com umas bolinhas de salmão acompanhadas por uma maionese de alho, seguir com um empadão de bacalhau. A terminar, um bolo brigadeiro de limão ou um suflé de cacau e nozes. Para comer sem culpa.

A cozinha Low carb da Alé

de Alessandra Losacco

Marcador

176 páginas

PVP: 18,90 euros