Lavradores de Feitoria, em Sabrosa, convida a ser “enólogo por um dia”

Uma visita guiada por espaços como a vinha, a adega e a sala de barricas, a que se segue a criação de um vinho personalizado e uma prova. Eis o que esperar do programa "Enólogo por um dia", promovido pelo consórcio de produtores do Douro Lavradores de Feitoria, que se abriu ao enoturismo há um ano, em Sabrosa.

Adega, centro de visitas e loja de vinhos ficam na Quinta do Medronheiro, na Estrada Nacional número 323, e é lá que decorre a iniciativa “Ser enólogo por um dia”. Ao longo de aproximadamente duas horas e meia, o visitante fica a conhecer as etapas de criação de um vinho, através de uma visita orientada da vinha à adega, sem esquecer a linha de engarrafamento, a garrafeira e a sala de barricas.

Conhecido o processo em teoria, há que passar à prática, com a prova de diferentes amostras vínicas e respetivo loteamento, até obter um vinho de blend que agrade ao participante. Depois, é só engarrafar e arrolhar a garrafa que se há de levar para casa como lembrança, com direito a rótulo próprio – não sem antes provar três vinhos selecionados da gama terroir: Meruge branco, Vinha do Sobreiro tinto e Quinta da Costa das Aguaneiras tinto. Esta experiência personalizada está disponível de segunda a sexta-feira, por marcação prévia, a troco de 200 euros por pessoa.





O projeto Lavradores da Feitoria apresenta diferentes propostas no universo do enoturismo, tendo-se afirmado já como um dos vencedores nacionais nessa categoria, na competição Best of Wine Tourism 2023, da plataforma Great Wine Capitals. Os visitantes podem, por exemplo, passear pela propriedade, fazer provas de vinhos e envolver-se, a seu tempo, nas vindimas. O centro de visitas e a loja de vinhos funcionam nos dias úteis, entre as 10 e as 18 horas.