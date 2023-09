Lamego: terminar o verão com vinho e música, no Douro & Porto Wine Festival

Mais de 600 referências de vinho da região do Douro, dez concertos e diversas apresentações de receitas de chefs renomados fazem parte de mais uma edição do Douro & Porto Wine Festival, a decorrer em Lamego, nos dias 14 e 15 de setembro.

Está aí à porta mais uma edição do Douro & Porto Wine Festival, que junta vinho, música e gastronomia. O evento arranca este sábado (14) e prolonga-se até ao dia seguinte (15), no Porto Comercial de Cambres, em Lamego.

Num ano em que o Douro é celebrado como Cidade Europeia do Vinho, o Douro & Porto Wine Festival é o ponto alto das comemorações, fazendo parte da agenda cultural da região, com uma programação que inclui degustações de vinhos, apresentações de chefs e concertos de música.

Na Wine Village do Douro & Porto Wine Festival, os participantes vão poder experimentar 600 rótulos de vinhos e espumantes da região, de produtores como a Quinta da Pacheca, Quinta do Carvalhido, CARM, 100Hectares, Taylor’s Port, Esmero & Mimo e Foz do Corgo, entre outros.

Já no Chef’s Stage, num alinhamento com curadoria do chef Miguel Castro e Silva, José Júlio Vintém, Renato Cunha, Lídia Brás e o enólogo Álvaro Van Zeller vão mostrar as suas habilidades culinárias e compartilhar a sua paixão pela gastronomia.

A música vai ficar a cargo de artistas como Paulo Gonzo, Delfins, Mariza e UB40 featuring Ali Campbell, Matias Damásio, Nik Kershaw, Michael Bolton e José Cid.

Para se chegar ao festival, a organização sugere ir de comboio até ao Peso da Régua, e daí partir num dos barcos que vão estar disponíveis em direção ao recinto do festival. Durante os dois dias do evento, transfers gratuitos de barco vão estar em circulação entre as 15h e as 02h, ligando o Cais da Régua ao Porto Fluvial de Cambres em ambos os sentidos. Quem chegar de carro, pode deixar a viatura nos parques de estacionamento gratuitos nas cidades de Lamego e Peso da Régua, assim como na freguesia de Cambres, de onde autocarros levarão os visitantes para o recinto do festival e vice-versa. Dentro do recinto, haverá também um parque de estacionamento para bicicletas.

O bilhete diário custa 32,10 euros e o passe geral, 53,50 euros. Há ainda a possibilidade, mediante um preço superior, de adquirir o bilhete Privilege, que assegura um serviço personalizado e acessos exclusivos.