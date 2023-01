Festival Sabores Mirandeses regressa após dois anos de interregno

De 20 a 22 de janeiro, o Festival de Sabores Mirandeses está de regresso a Miranda do Douro. Os 60 expositores levam ao certame os produtos do Planalto Mirandês.

Na sua 24ª edição e após dois anos de interregno devido à pandemia, regressa ao Jardim dos Frades Trinos. “Este é já um evento de referência na região que pretende desenvolver, apoiar e reforçar a competitividade dos produtos tradicionais e locais, desde o artesanato, a doçaria e as raças autóctones como a vitela mirandesa, cordeiro de Raça Churra Galega Mirandesa, porco e seus derivados”, explicou à Agência Lusa a presidente da câmara, Helena Barril.

Os tradicionais enchidos, os queijos, a doçaria tradicional, o vinho, as compotas e outros produtos locais fazem parte do cardápio deste certame. Outras componentes do Festival de Sabores são a língua mirandesa, a música dos gaiteiros e as danças dos pauliteiros, ou as danças mistas das Terras de Miranda e do Planalto Mirandês.

A feira ficará instalada numa tenda climatizada, com três mil metros quadrados, na qual estarão presentes um restaurante e tasquinhas para “a degustação dos sabores mais genuínos e regionais”. Do Planalto Mirandês fazem parte os concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso.

A programação completa – disponível em mirandês, português e espanhol – pode ser consultada no site da Câmara Municipal de Miranda do Douro www.cm-mdouro.pt.