Festival junta mais de 100 sidras de todo o mundo em Ponte de Lima

O festival Sidrama acontece de 26 a 28 de agosto no centro histórico de Ponte de Lima. Durante três dias, há uma centena de sidras à prova, entre produções nacionais e internacionais, além de gastronomia e música ao vivo.

Durante três dias, a Avenida dos Plátanos, em Ponte de Lima, vai receber o Sidrama, o festival dedicado às sidras e bebidas de pomar, juntando ainda gastronomia e música, de 26 a 28 de agosto, com entrada gratuita. A iniciativa é organizada pelo município e pela OG&Associados, e reúne cerca de uma centena de sidras em prova, no centro histórico limiano.

No campo das produções nacionais, estarão representadas produções de regiões como Vale de Cambra, Carrazeda de Ansiães, Castelo Branco, Bombarral, Vila Real, além de sidras madeirenses com mais de 600 anos de história e uma IGP (Indicação Geográfica Protegida). Ponte de Lima também está presente nas produções, como é o caso da Nua Cider, que utiliza maçãs das quintas e quintais da região para produzir sidras, devolvendo o benefício da venda aos proprietários. Nas internacionais, estarão à prova sidras de Itália, Finlândia, Suécia, Áustria, Letónia, Catalunha, Astúrias, Cantábria, Galiza e o País Basco, este último o convidado desta primeira edição.

Na programação do festival dedicado a esta bebida milenar, estão ainda workshops e harmonizações ao vivo, colóquios e degustações comentadas. Outra atividade é o jantar secreto Supper Club, autoria do coletivo de cozinheiros Rosa Et Al Townhouse. Cozinhas ao vivo, tábuas de enchidos e queijos e bancas com comida de rua são outros dos atrativos do certame, onde tocarão bandas, artistas e DJs como Tony Perry, Omiri, Rosa Mimosa y sus Mariposas, Carlos Fontoura ou Mok Grovove, entre outros.

Com acesso livre, o visitante terá apenas que adquirir o copo do festival, pelo preço de quatro euros, além das fichas de consumo para trocar por bebida ou comida. Haverá ainda garrafas para comprar e levar para casa, ou oferecer como presente, com preços promocionais. O Sidrama acontece entre as 17h e as 01h de sexta-feira, dia 26; entre as 13h e as 01h de sábado, dia 27; e entre as 13h e as 23h de domingo, dia 28. Saiba mais sobre a primeira edição aqui.