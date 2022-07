Festival das Francesinhas desafia choco frito à setubalense

Depois de uma edição em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira (Açores), o Festival das Francesinhas prepara-se para assentar arraiais no Largo José Afonso, em Setúbal, entre 10 e 15 de agosto.





A cidade afamada pela receita de choco frito prepara-se para provar sabores mais a norte, durante a próxima edição do Festival das Francesinhas. Este evento vai estar instalado no central Largo José Afonso, na Avenida Luísa Todi, entre os dias 10 e 15 de agosto, com a participação de quatro restaurantes especialistas em francesinhas.

Durante seis dias, os restaurantes I Love it Francesinha, Cufra, Alicantina e Taberna Portuense vão confecionar e servir as suas francesinhas num recinto preparado para receber 350 comensais. Todas as francesinhas vão custar 10 euros (dose individual), à exceção da francesinha vegetariana do I Love It Francesinha.

Segundo adiantou a organização à Evasões, haverá também um stand com cachorrinhos portuenses feitos pelo Mirone, um restaurante de Vila Nova de Gaia. O evento terá entrada livre e vai funcionar de 10 a 15 de agosto, entre as 12h e as 15h (almoço) e das 18h e as 23h (jantar).

Para facilitar experiência, haverá um sistema de senhas compradas previamente para pedir as francesinhas e bebidas em cada um dos restaurantes, evitando filas. O Festival das Francesinhas tem percorrido o país de norte a sul, e esteve mais recentemente em Angra do Heroísmo, com a igual presença de restaurantes do norte.