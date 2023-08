Festa da História em Bragança vai recriar a Lenda da Princesa

Entre os dias 14 e 17 de agosto, a cidadela de Brangança regressa à Idade Média com atividades para toda a família.

É à volta da lenda da torre da Princesa que se constrói esta Festa de História, que tem como cenário o Centro Histórico e o Castelo de Bragança. Será recriado o Grande Torneio para a escolha do futuro consorte da princesa, a sobrinha do alcaide do Castelo de Bragança. Conta a lenda que a sobrinha do alcaide se apaixonou por um jovem cavaleiro de uma família pobre. Este partiu à procura de riqueza e a princesa recusou-se a casar com todos os outros pretendentes.

O tio decidiu que seria preciso escolher um nobre para casar a sobrinha. Com este objetivo, promove-se um encontro entre duas casas de senhores fidalgos, para que através de um torneio se possa encontrar o pretendente ideal. A disputa realiza-se segundo as regras do final do século XIV e início do século XV, mas de forma mais pomposa e em simultâneo com outras atividades típicas da época.

Haverá várias áreas temáticas, como o posto de controlo, onde os visitantes se podem inscrever nas atividades. Na Rua do Restolho decorre o mercado, onde acontecem alguns furtos, e contam-se histórias de amor e traições. Na Rua dos Larápios escondem-se os foragidos às autoridades. Aqui, as classes sociais mais desfavorecidas vão surpreender os visitantes com ações inesperadas.

Na Praça de Armas, o visitante poderá experimentar algumas das técnicas de combate e encontrará uma mesa pedagógica onde um guerreiro lhe explicará as principais características de várias peças de armamento militar. Na zona de Jogos e Brincadeiras, os mais pequenos, e não só, podem divertir-se com um conjunto de jogos antigos.

No espaço pedagógico Acampamento dos Petizes, as crianças e os seus acompanhantes experimentam as vivências medievais e os contadores de estórias narram mitos e lendas. O Refúgio dos Monges, o Treino do Guerreiro, os Estábulos e o Mercado são outros dos espaços com muita animação.

Além destes espaços, durante os quatro dias não vai faltar música, teatro, danças populares, histórias para crianças e graúdos, marionetas, artes circenses, esgrima medieval, oficinas pedagógicas e demonstrações de falcoaria.

A Festa da História tem os seguintes horários: dia 14, das 18 horas às 24 horas; dia 15, 16 e dia 17 das 12 horas às 24 horas. A entrada é grátis.