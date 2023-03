Feira da Alheira regressa a Mirandela neste fim de semana (com novidades)

Entre sexta-feira e domingo, a Feira da Alheira de Mirandela volta à cidade do Tua, em Bragança, trazendo provas, sessões de showcooking e música.





Após dois anos sem se realizar em regime presencial, devido à pandemia, a Feira da Alheira de Mirandela celebra em 2023 a 23.ª edição. Considerada o ex-libris da cidade transmontana, a alheira de Mirandela é produzida à base de carnes de porco e de aves, azeite e pão de trigo.

Com mais de cem expositores, esta edição traz a expansão da área do evento. O epicentro da festa continua a ser o Parque do Império, onde se concentra a zona comercial, a restauração e os espetáculos. Juntam-se a zona pedonal da Rua da República, onde fica a área do artesanato, e os jardins do Mercado Municipal, onde se realiza uma Feira à Moda Antiga, com tabernas e animação.

Além de uma montra de produtos locais, a iniciativa vai ter provas de iguarias e de vinhos, sessões de showcoocking e o habitual cartaz musical.

Organizada pela Câmara Municipal, em parceria com a Associação Comercial e Industrial local, a Feira da Alheira de Mirandela conta com mais de duas décadas de história, atraindo público de todos os pontos do país e da vizinha Espanha.

O acesso à feira é gratuito. O evento arranca pelas 18 horas desta sexta-feira. No sábado e no domingo, a zona comercial abre das 10 às 20 horas.