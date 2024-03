Evasões à sexta: um passeio pela mais antiga ilha dos Açores

Confira a capa e os destaques do suplemento Evasões que chega às bancas esta sexta-feira no Jornal de Notícias e no Diário de Notícias.

Tema de capa

Quem gosta de belezas naturais e de boas histórias encontra em Santa Maria o lugar ideal para passar uns dias, quem sabe, uma vida. Nesta ilha açoriana que passou séculos a ser invadida por piratas, os habitantes respeitam as memórias e estão abertos ao mundo e às suas múltiplas expressões. Aqui, faz-se cerveja artesanal, ouve-se blues e inova-se nos produtos seculares, como os famosos biscoitos.

Comprar

Cerâmica, ilustração, vestuário e joalharia convivem no Allmo Space, no Porto, um espaço multifuncional aberto a artistas e criadores locais. Com loja, área de eventos e oficinas, sala de exposições e um estúdio de tatuagens.

Restaurantes

O trompeta negra, cujo formato se associa à cornucópia – símbolo da abundância – inspirou o lisboeta Black Trumpet, que serve brunches, almoços e jantares à base de cogumelos e vegetais. E há alternativas para quem não gosta destes fungos.

Crítica

Há dias felizes. Aliás, há noites felizes. A que é passada à mesa – melhor, ao balcão – do 2Monkeys, em Lisboa, não tem paralelo com nenhuma outra. Mar, produto, ciência e genialidade constroem aqui uma experiência inesquecível. Vamos a ela.

Ficar

Piscina exterior aquecida, spa com jacúzi e banho turco e 28 espaçosos apartamentos são algumas das valências do Saboaria, um boutique hotel que nasceu nas proximidades de uma antiga fábrica de sabões, no coração do Porto.