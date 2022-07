Estreias e regressos de séries para ver nos próximos dias

Sete sugestões de estreias de séries e regressos de temporadas, para ver durante os próximos dias na televisão e nas plataformas de streaming.

Trying

Desde sexta-feira, dia 22 | Apple TV+

Estreia da terceira temporada. Tudo o que Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) querem é um bebé, mas é a única coisa que eles não podem ter. Como vão passar os próximos 50 anos se não conseguem iniciar uma família biológica? Depois de descartarem outras opções, decidem adotar e são confrontados com um mundo de novos e desconcertantes desafios. Mas com os amigos disfuncionais, a família desequilibrada e a vida caótica, será que o painel de adoção acha que eles estão prontos para assumir essa responsabilidade? Ainda com Imelda Staunton, Ophelia Lovibond e Oliver Chris. Uma série repleta de momentos de humor, mas também de drama, com criação de Andy Wolton.

Bordertown

Terça, dia 26 | AMC | 22h10

Neste episódio Kia, a filha de Lasse Maasalo, morre. Segundo o médico legista HP Lund, o falecimento foi causado por sepsia. Sorjonen quer que toda a força policial se prepare para a reação de Maasalo às más notícias. Pouco tempo depois, algumas pessoas da região começaram a sentir sintomas estranhos e dirigem-se para o hospital. Suspeitam que se trata de uma epidemia e a enfermaria da medicina interna é fechada. Sorjonen fica trancado atrás das portas. O que é que está a deixar as pessoas doentes?

High School Musical: O Musical

A partir de quarta, dia 27 | Disney+

Estreia da terceira temporada. Na escola de East High, uma nova geração de alunos e uma nova professora de teatro tentam recriar a história de “High school musical: O musical” em palco, quase 15 anos depois da rodagem do filme original da Disney. Com material e versões renovadas das canções originais, os aspirantes a atores de East High estão determinados a fazer a sua meta-versão da conhecida história no palco, juntando-lhe todo o drama da vida fora do teatro que não consta do guião original.

Em nome do céu

A partir de quarta, dia 27 | Disney+

Minissérie sobre um crime real, “Em nome do céu” acompanha todos os acontecimentos que levaram ao homicídio de Brenda Wright Lafferty e da filha bebé em 1984, num subúrbio de Salt Lake Valley, estado do Utah, Estados Unidos. O inspetor Jeb Pyre investiga o sucedido na família Lafferty, descobre verdades enterradas sobre as origens da religião de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e as consequências violentas da fé inabalável. O que Pyre descobre leva-o a questionar a sua própria fé como mórmon devoto. Interpretam Andrew Garfield, Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle e Gil Birmingham. Uma criação de Dustin Lance Black.

Pretty Little Liars: Original Sin

A partir de quinta, dia 28 | HBO Max

Há 20 anos, uma sucessão de trágicos acontecimentos quase destruiu a cidade operária de Millwood. Hoje, um grupo de adolescentes – as novas pequenas mentirosas – vê-se atormentado por um desconhecido e obrigado a pagar pelo pecado secreto cometido pelos pais. Com Bailee Madison, Chandler Kinney, Maia Reficco, Zaria, Malia Pyles, Alex Aiono e Mallory Bechtel.

Respira fundo

A partir de quinta, dia 28 | Netflix

Quando o seu avião privado se despenha numa remota fronteira canadiana, a única sobrevivente é uma advogada nova-iorquina chamada Liv, que tem de se haver com a inóspita natureza e com demónios do passado para sobreviver. Uma série de suspense em seis episódios acerca de sobrevivência, com produção executiva dos codiretores de produção e argumentistas Brendan Gall e Martin Gero e Maggie Kiley.

Best Foot Forward

A partir de dia 29 | Apple TV+

Baseado no livro “Just don’t fall” do atleta paralímpico, orador motivacional e comediante Josh Sundquist, esta série acompanha Josh Dubin, de 12 anos, enquanto passa da educação em casa para a escola pública, ansioso por experimentar tudo o que esta tem para oferecer. Josh enfrenta um novo conjunto de desafios, incluindo como conseguir que as crianças de uma escola inteira vejam para lá da sua prótese e o conheçam por quem ele é. Com Logan Marmino e Stephen Schneider.