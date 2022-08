Estreias e regressos de séries para ver esta semana

Seis sugestões de séries para acompanhar na televisão e nas plataformas de streaming nos próximos dias, entre estreias e regressos de novas temporadas.

Joe Pickett

Segunda, dia 8 | TVCine Action | 22h10

Joe Pickett é um western moderno que segue um guarda-florestal quando ele e a sua família se mudam para uma comunidade rural nas montanhas do Wyoming. À medida que forasteiros procuram lucrar com as terras que Joe está a tentar proteger, os Picketts tornam-se rapidamente um alvo a abater. Uma série baseada em personagens criados pelo romancista C.J. Box, com interpretações a cargo de Michael Dorman, David Alan Grier, Julianna Guill, Sharon Lawrence, Coley Speaks, Paul Sparks e Skywalker Hughes.

Evil

Segunda, dia 8| Fox | 23h05

Estreia da segunda temporada. A história começa exatamente onde a primeira terminou – no momento em que um crucifixo queima a mão de Kristen (Katja Herbers). Será este um sinal evidente de possessão? Entretanto, Leland Townsend (Michael Emerson) afirma ter vendido a sua alma ao Diabo, por isso dirige-se à Igreja, para pedir um exorcismo. A série conta com Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Christine Lahti, Kurt Fuller, Brooklyn Shuck e Skylar Gray

Black-Ish

Segunda, dia 8 | Fox Comedy | 20h40

Estreia da oitava e última temporada. Nestes últimos episódios, vai ser possível ver a determinação de um homem em estabelecer um sentido de identidade cultural para a sua família. Nesta despedida continuam-se a contar histórias que iluminam os acontecimentos atuais através das lentes da família Johnson, abordando a pandemia global, o voto, o racismo sistémico e o movimento pela justiça e igualdade social. Com Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross e Marcus Scribner.

Sandman: Mestre dos Sonhos

Desde dia 5 | Netflix

Esta história – uma mistura de mitologia moderna e fantasia obscura, em que ficção contemporânea, drama histórico e lenda se cruzam – segue as pessoas e os lugares afetados por uma entidade divina, enquanto esta tenta corrigir os erros cósmicos (e humanos) que cometeu durante a sua longa existência. Com Tom Sturridge, Gwendoline Christie e Vivienne Acheampong.

O Peso da Verdade

Quinta, dia 11 | Axn White | 21h25

“O Peso da Verdade” acompanha a história de Joanna Henley, uma advogada que regressa à sua cidade natal, quando uma misteriosa doença começa a atacar as raparigas do liceu. Nesta quarta, e última, temporada, muitas questões ainda estão por resolver. Joanna e Billy apercebem-se de que a mina Oro está a esconder algo muito importante e estão ambos determinados a descobrir o que se passa, com a esperança de encontrar respostas às suas mil e uma perguntas. Por outro lado, Luna e Stevie focam-se em estudar todas as opções legais que possam ajudar Dee a desvincular-se do seu chulo. Com Kristin Kreuk e Peter Mooney nos principais papéis.

Locke & Key

A partir de quarta, dia 10 | Netflix

Estreia da terceira temporada. A família Locke descobre mais magia na Casa das Chaves, enquanto uma nova ameaça, ainda mais perigosa do que as anteriores, paira sobre Matheson… e com os seus próprios planos para as chaves. Criada por Carlton Cuse e Meredith Averill, “Locke & Key” é uma série de mistério sobre amadurecimento, que trata temas como o amor, a perda e os laços inabaláveis que definem uma família. Uma adaptação da banda desenhada de Joe Hill e Gabriel Rodriguez.