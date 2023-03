Estes livros ensinam a comer bem sem gastar muito

Quatro livros para leitores com interesses diversos. Como denominador comum têm aquilo que comemos. De sugestões de refeições para toda a família sem gastar mais de duzentos euros por mês, receitas para aproveitar sobras e combater o desperdício, sugestões para uma alimentação saudável e equilibrada e ainda o lado oculto dos alimentos. Basta escolher.

Refeições para toda a família por 1 euro

Rui Marques, criador d’ A Pitada do Pai, mostra como cozinhar para quatro pessoas a troco de 200 euros por mês. CF

“Tudo o que vai encontrar neste livro é a alimentação que dou aos meus filhos. Por isso, pode confiar”, lê-se numa das primeiras páginas de “Poupe com A Pitada do Pai”. O título refere-se ao blogue que Rui Marques criou, há meia dúzia de anos, quando a chegada do primeiro filho o fez adotar hábitos alimentares mais saudáveis, para combater o excesso de peso (coadjuvado pelo exercício físico, perdeu mais de 40 quilos).

Naquele processo, o autor mudou sobretudo a forma como preparava as refeições, fazia compras e organizava a despensa, apesar da azáfama do dia a dia. E é um pouco de tudo isso que partilha nesta nova obra, na qual ensina a cozinhar para uma família com quatro elementos gastando somente 200 euros por mês.

Numa altura em que os preços dos alimentos básicos escalam, Rui Marques explica como preparar 30 jantares para quatro pessoas, 22 marmitas para os pais e oito almoços de fim de semana pelo valor médio de 1 euro por dose. As receitas, de carne, peixe e vegetarianas, algumas reaproveitando sobras, são descritas em nota de imprensa como “rápidas, saudáveis e deliciosas”.

Há desde pratos principais e sopas até snacks e sobremesas – sugestões práticas, como vem sendo habitual n’ A Pitada do Pai. O projeto que alterou o rumo profissional de Rui Marques, engenheiro mecatrónico de formação, tem uma presença forte nas redes sociais. Foi distinguido como “Melhor Canal de Culinária” pela Escolha do Consumidor e recebeu o prémio Play Awards para “Melhor Produtor de Conteúdos Gastronómicos”.

“Poupe com a Pitada do Pai” de Rui Marques. Manuscrito editora. 192 pág.. PVP 19,90 euros

O que não sabemos sobre o que comemos

A história de Kellog, o homem que pôs o mundo a comer cereais, é contada no livro. PF

Factos improváveis sobre aquilo que comemos é o que vamos encontrar no livro de estreia de Matt Siegel, um professor de inglês norte-americano que se passou a dedicar à indústria alimentar. De forma divertida e controversa Siegel desmonta alguns mitos sobre os alimentos e o lado desconhecido daquilo que comemos.

A “História Secreta dos Alimentos“ é uma “prazerosa e exploração das subculturas históricas, científicas, sexuais e, sim , culinárias deste tão essencial reino que são os alimentos”, pode ler-se na apresentação da obra editada pela Casa das Letras.

A dado passo Siegel partilha com os leitores a história de vida John Harvey Kellogg e a forma como revolucionou o mundo dos cereais. A primeira taça do que viria a transformar-se no pequeno-almoço de milhões de pessoas em todo o mundo foi servida em 1895. Em 1902 já havia mais de cinquenta fabricantes de cereais, o que resultou em numerosas batalhas jurídicas .

A história de Kellogg é apenas uma entre as muitas deste livro, dirigido aos que que não se contentam apenas com saborear um alimento , mas querem saber as histórias à su volta. O que faz dele uma obra de consulta “fascinante e essencial para os foodies” ou seja, para todos os apaixonados por iguarias.

Será o azeite realmente italiano, porque somos atraídos por alimentos que nos podem fazer mal, a tarte de maçã é um clássico americano? Matt Siegel dá a resposta.

“A história secreta dos alimentos”, de Matt Siegel. Ed. Casa das Letras. 344 pág. PVP 18,90 euros.

Longa vida às sobras (e adeus ao desperdício)

No seu mais recente livro, Joana Costa Roque explica como poupar aproveitando o que resta das refeições do dia a dia – e das festas. CF

Poupar na conta do supermercado e evitar o desperdício alimentar. Eis o que propõe Joana Costa Roque, com as mais de 80 receitas reunidas no seu novo livro, “Cozinhar com sobras”. A autora, que tem vários títulos publicados e orienta oficinas de culinária, começa por fornecer algumas dicas sobre como preservar o que resta das refeições, para dar origem a outros pratos. Depois, apresenta diferentes sugestões, assentes em carne e peixe, mas também de índole vegetal, ressalvando que quase todas funcionam com qualquer tipo de sobras.

Partindo de uma receita-base, como frango assado à moda da avó, Joana apresenta seis possibilidades de reaproveitamento daquela carne branca: pode ser frango à Brás no forno, tarte de frango e abóbora ou quesadillas. E este é só o início. Ao longo de mais de 200 páginas, explica como redefinir o destino do que sobra de carne de porco, bacalhau, peixe assado, legumes, leguminosas e mais, incluindo de comida de festa (pão de queijos e pudim de sonhos, rabanadas ou bolo-rei são duas das opções). Por fim, mostra como dar uso a matérias-primas menos consideradas, como a rama da cenoura ou as cascas do abacaxi.

Planear as compras tendo em conta o que já existe em casa e guardar os alimentos de forma adequada, antes e depois de os confecionar, são estratégias para não deitar fora comida – logo, dinheiro. Para a autora, a poupança, essencial em tempos de contenção financeira, é um motivo forte para reaproveitar o que fica na mesa, sem ser o único. Há ainda a vertente cultural (basta pensar que muitas receitas tradicionais nasceram de sobras) e, claro, a questão ambiental.

“Cozinhar com sobras” de Joana Costa Roque. Manuscrito editora. 208 pág. PVP 19,90 euros.

Dez regras simples para comer bem e ser feliz

A alimentação está ligada ao bem-estar. Comer de forma saudável é o primeiro passo. PF

Variedade e equilíbrio são os pilares para uma vida saudável. Até aqui nada de novo. O importante e provavelmente não tão linear é saber como dar conteúdo a estes conceitos. É a isso que se propõe a nutricionista Gabriela Oliveira.

Em “10 Passos Para Comer Bem”, de forma simples e clara, aprendemos o que é uma alimentação completa, variada e equilibrada, a base de uma vida saudável, em 10 etapas: primeiro entender o que é uma vida saudável, depois aprender a compor o prato, organizar e planear a alimentação, praticar exercício, dormir bem, encontrar motivação, cuidar do planeta e da saúde mental, não acreditar em tudo e arriscar na cozinha são os 10 mandamentos expressos por Gabriela Oliveira. Neste livro também defende que o principal objetivo da vida é “sentirmo-nos felizes com nós próprios”. E o que tem isso a ver com o que comemos? Tudo. Comer bem, diz a autora, aumenta o nosso bem-estar, fazendo com que a alimentação se torne , assim, um importante degrau para a felicidade”.

Ao folhear o livro vai encontrar informações sobre nutrientes, hidratos de carbono, gorduras, proteínas, ou seja , sobre o que constitui uma alimentação equilibrada e que lugar cada um deve ocupar no prato. Encontra conselhos para organizar a semana, de maneira a não correr o risco de chegar a casa tarde sem alternativa a um refeição pré-cozinhada. O livro termina da melhor maneira pondo em prática tudo o que foi explicado nas páginas anteriores, com receitas para pequenos-almoços, lanches e refeições leves. Sem desculpas para não comer bem.

“10 passos para comer bem” de Bárbara Oliveira. Ed. Influência. 192 pág. PVP 19,45 euros.