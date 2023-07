Escalada em rocha: quatro guias para não se perder

Quem pretende levar a escalada mais a sério, pode sentir a necessidade de ir às compras e adquirir, entre outras coisas, um guia. Sugerimos quatro, para escalada em rocha em Sintra, em Lisboa e em Portugal. Um dedicado ao distrito do Porto está para breve.

Guia de Escalada em Rocha – Portugal

Mais de 400 páginas compõem “o primeiro guia completo de escalada em rocha em Portugal”, escrito por Carlos “Cuca” Simes e fotografado por Ricardo “Macau” Alves. Para além de dar a conhecer “a maioria das vias e zonas de qualidade da totalidade do território continental”, a publicação faz referência às raízes da escalada em Portugal, à geologia e geomorfologia da rocha portuguesa, ao clima, e explica como ler símbolos e como interpretar os graus. Preço 29,95 euros

Sintra Bouldering Guide Book

Esta edição revista do guia Sintra Bouldering contempla mais de 1200 problemas de bloco espalhados pela floresta da Serra de Sintra, que devido às características da rocha e das condições climáticas, se dá à escalada durante todo o ano. Ricardo S. Alves, conhecido no meio como “Macau”, não só compilou mapas com a localização de todos os setores, como assina a fotografia desta publicação. Preço: 33 euros

Lisbon Climbing Guide Book

Todas as falésias de escalada desportiva e clássica, desde a Serra de Montejunto, a norte, até à Serra da Arrábida, a sul, passando pelo Cabo da Roca, Cascais e Cabo Espichel, estão documentadas neste guia de 420 páginas, que apresenta ainda centenas de novas vias e outras que ainda não tinham sido divulgadas. Preço: 34,95 euros

Guia de Escalada – Porto

Está a ser produzido o primeiro guia de escalada referente ao distrito do Porto, por Oldemiro Lima, que escreve e fotografa, e Jorge Santos. O objetivo é reunir blocos e vias já existentes, novas e outras que nunca foram divulgadas, em lugares como Lavadores, Praia do Facho, São Paio, Santo Tirso, Valongo, Meinedo, Senhora do Salto e Sebolido. É possível que até ao lançamento do guia surjam ainda mais locais.