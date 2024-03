Ericeira recebe 8.ª edição do Festival do Ouriço, “o caviar do Atlântico”

A 8.ª edição do Festival Internacional do Ouriço do Mar realiza-se entre os dias 15 a 24 de março no Mercado Municipal da Ericeira. Do programa fazem parte provas gastronómicas, sessões de cozinha ao vivo e uma oficina de ciência, entre outras iniciativas. O ouriço é, como sempre, o protagonista.

“O grande objetivo deste festival sempre foi dar a conhecer a quem nos visita a ecologia e a versatilidade deste produto nobre, filho do mar da Ericeira. Tanto os chefs presentes como os restaurantes que se associam ao evento provam, cada um com o seu estilo e técnica, como os ouriços podem fazer parte de tantas e surpreendentes propostas gastronómicas que se querem sustentáveis em toda a cadeia de valor alimentar: do mar e mariscador ao prato”, diz Nuno Nobre, fundador e curador do Festival Internacional do Ouriço do Mar, citado em comunicado.

Ao longo de 10 dias, a vila da Ericeira será o ponto de encontro entre apreciadores de ouriço, chefs de restauração e tantos outros agentes que lidam com o ouriço-do-mar. O programa arranca no dia 16 de março com uma oficina de ciência (no piso 0 do mercado municipal, às 10h), “para dar a conhecer melhor este habitante de exterior agressivo mas interior delicado”. Já nos sábados (16 e 23) e domingos (17 e 24), o “seafood court” estará aberto das 12h às 19h para provas de ouriço e outros produtos do mar, “pop ups” gastronómicos e sessões de cozinha ao vivo com universidades, Docapesca, Ouriçaria Seafood e chefs conhecidos, como Luís Brito (A Ver Tavira, uma estrela Michelin, no dia 17); Paulo Alves (do Praia no Parque, no dia 23); e Habner Gomes (do Mattë, no dia 24), entre outros.

Os ouriços serão apresentados em peças exclusivas da Vista Alegre, no ano em que esta marca icónica celebra 200 anos de história, e poderão ser acompanhados por vinhos e cervejas artesanais da região, graças à presença de produtores locais. Fora do Mercado Municipal da Ericeira, o ouriço-do-mar continuará a ser estrela à mesa de 27 restaurantes locais. Realizar-se-á também, no dia 20 de março, um jantar a quatro mãos com os chefs André Rebelo, do Jangada (restaurante onde se realiza o jantar) e Athanasios Kargatzidis (incluído no The World’s 50 Best Restaurants), do Costa Fria (restaurante na Ericeira). O jantar enaltecerá “o ciclo de vida do ouriço” e terá harmonização vínica da Quinta da Boa Esperança.

O programa inclui ainda, no dia 25 de abril, uma masterclass dedicada ao ouriço-do-mar na Le Cordon Bleu em Madrid, conduzida pela cientista e investigadora Sílvia Lourenço, do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente; por Erwan Poudoulec, chef e diretor culinário da Le Cordon Bleu Madrid; e por Nuno Nobre, curador do projeto.

“Como uma das vilas costeiras mais amadas do país, a Ericeira sempre teve nos ouriços-do-mar não só uma das razões de ser da sua identidade como uma das iguarias que todos fazem questão de experimentar. O Festival do Ouriço é sempre o momento por excelência do ano para o fazerem, conduzidos por quem sabe”, diz Pedro Carmo Silva, vereador da Câmara Municipal de Mafra. A Ericeira foi este ano eleita “Best Tourism Village 2023” pela United Nations World Tourism Organization graças à sustentabilidade praticada no concelho, à preservação da biodiversidade e do ecossistema marinho e à valorização das tradições do mar e da pesca.