Em Porto Santo há um casal que converte lixo marinho em artesanato

Vera Menezes e Francisco Velosa abriram há seis anos a loja O Profeta, em Vila Baleira, com a intenção de homenagear os ícones da ilha. Recentemente, começaram também a produzir peças com lixo apanhado nas praias.

Para o casal portosantense Vera Menezes e Francisco Velosa, caminhar na praia de Porto Santo já é um hábito, mas tem-lhes permitido dar azo a outro tipo de missão: recolher o lixo marinho que o mar rejeita (sobretudo plásticos e madeiras) e dar-lhe valor como peças de artesanato, vendidas na loja O PROFETA, que abriram no centro de Vila Baleira, já lá vão seis anos. Em novembro, voltam as caminhadas aos fins de semana, consoante o vento e a maré, abertas a quem quiser aparecer.

“Com os plásticos e madeiras que apanhamos na praia construímos peixes para pôr na parede e espelhos, por exemplo, e com os vidrinhos de garrafas de vidro faço colares e brincos”, conta a designer gráfica. Francisco é artista. Juntos, decidiram criar um projeto que colmatasse “a falta de artesanato local genuíno no Porto Santo e que identificasse os portosantenses e a ilha como um todo” e de forma apelativa. A inspiração esteve sempre à frente deles: a história e os ícones de Porto Santo.

Na coleção de postais, canecas e t-shirts surgem o barco carreireiro (que ligava as duas ilhas); o burro, usado na agricultura; o tabaibo (figo da Índia); o moinho de vento (como os que estão no Miradouro da Portela); o dragoeiro; o “Pau de Sabão”, como é apelidado localmente o Padrão dos Descobrimentos); a Fábrica das Águas; e as Lambecas (famosos gelados artesanais). Agora também trabalham com mais artesãos locais, que produzem profetas (figuras em barro) e chapéus de palmito.

Algo está a fazer com que o sistema não consiga mostrar a ficha ténica desejada. Pedimos desculpa pelo incómodo.