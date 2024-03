Em Coruche, o céu é o começo: vem aí mais um festival de balões de ar quente

A vila de Coruche, a uma hora de Lisboa, recebe, de 21 a 24 de março, o VII Festival Internacional de Balonismo, com a presença e equipas internacionais e um programa que prevê sete voos sobre as paisagens da região do montado, assim como outras atividades lúdicas em terra firme.



Vão ser “quatro dias emocionantes a olhar o céu”. É assim que a Câmara Municipal de Coruche promove a 7.ª edição do Festival Internacional de Balonismo, que este ano decorre de 21 a 24 de março. O ponto alto será, como sempre, os voos – este ano deverá haver sete, de manhã e à tarde -, mas haverá também batismos de balão estático, artesanato, produtos locais, comida de rua, animação e teatro infantil, concertos, uma caminhada e um “Night Glow Show”.

Lembrando que em Coruche “o céu não é limite”, mas antes “o começo”, a organização diz que o festival se inspira na liberdade e pretende ser “uma ode à cultura da região e à riqueza exuberante e plácida da paisagem”. O objetivo é também consciencializar o público para a importância do montado, que “segundo a World Wild Fund for Nature está na base de um dos 35 ecossistemas mundiais mais importantes para a conservação da biodiversidade” mundial.

A organização prevê a realização de sete voos matinais e vespertinos, o espetáculo “Night Glow” – que alia balões, luz e música eletrónica com DJ pela noite dentro -, e ainda batismos em balão de ar quente estático, “que oferecem a oportunidade de viver a experiência gratuitamente”. De pés no chão, o festival propõe a VI Caminhada do Balonismo (de seis a oito quilómetros e de nível fácil) e uma mostra de artesanato local e de produtos regionais.

No Parque de Mercados e Feiras de Coruche / Balódromo haverá ainda carrinhas com comida de rua (em paralelo com os sabores ribatejanos da restauração local). No que toca a concertos, atuarão dia 22 de março a banda Sai do Chão (tributo a Ivete Sangalo) e, a 23, os grupos The Peakles (tributo a The Beatles) e One Vision (tributo a Queen). Na tarde de 24 de março há teatro infantil com a peça “A Festa da Carochinha” e espetáculo de magia com o Mágico Vegas.

Informação completa e detalhada sobre o VII Festival Internacional de Balonismo pode ser consultada no website oficial. ​Assistir aos voos de balão de ar quente e participar em diversas outras atividades é gratuito.