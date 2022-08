Em agosto, há churrasco, jazz, videomapping e sunsets em Gaia

Atuações de jazz ao vivo e ao ar livre, sessões de videomapping, menus de churrasco e pizzas em forno a lenha fazem parte da programação do mês de agosto do World of Wine, em Vila Nova de Gaia.

Música ao vivo, pôr-do-sol, gastronomia e videomapping fazem parte da programação do mês de agosto no World Of Wine (WOW), o complexo que inclui sete museus, nove restaurantes, bares e cafés, lojas, galeria e uma escola vínica em Vila Nova de Gaia, aberto há dois anos.

Uma das principais apostas é a iniciativa Jazz na Praça, que traz música ao vivo à Praça Central do WOW, todas as sextas (pelas 22h), sábados (21h30) e domingos (15h30). Com acesso gratuito, as atuações de jazz ao ar livre duram de uma a duas horas cada, contando com nomes como o da Orquestra de Jazz do Porto, entre outros. As mesmas atuações podem ser apreciadas das cinco esplanadas inseridas na Praça Central: o restaurante V.P., a steakhouse 1828, o vegetariano Root&Wine, o Golden Catch e o bar Angel’s Share.

Também na Praça Central, com vista para a Invicta e o Douro, o mês de agosto é marcado por sessões de videomapping gratuitas, que acontecem todos os dias, entre as 21h30 e as 21h45.

O churrasco também faz parte dos planos, com o novo menu especial de barbecue de um dos restaurantes do WOW, o V.P.. Todos os dias, das 18h às 22h, há petiscos na grelha como salsicha fresca, chouriço das Beiras ou linguíça (a seis euros cada) e outros pratos como costelas de porco (doze euros), alcatra grelhada e laminada (dezassete euros) e frango no churrasco (dez euros).

Já o restaurante PIP, com esplanada virada para a zona da Alfândega do Porto, terá animação de DJ aos finais de tarde e noites de quintas, sextas e sábados, entre as 18h30 e as 22h30. Aqui, os sunsets serão celebrados com pizzas em forno a lenha, vinhos, espumantes e sangrias. Saiba mais aqui.