Drama e mistério: sete séries para ver nesta semana

Hasta el cielo: A Série

Um telefonema a meio da noite vai mudar o destino de Sole: Ángel, o seu marido e líder de um gangue, morreu. Agora viúva, com um filho para cuidar e negócios problemáticos para gerir, Sole não está disposta a voltar a colocar-se sob a tutela do pai, Rogelio, um dos maiores traficantes de objetos roubados de Madrid. Determinada a ganhar a vida pelos seus próprios meios, Sole encontra no seu caminho novos aliados que a vão ajudar a desvendar o mistério das mortes que marcaram o seu destino, enquanto cria relações com o gangue de ladrões e conquista a sua confiança para conseguir fazer assaltos tão ambiciosos como os do passado. Mas nem a polícia nem as diferentes máfias com as quais tem de competir estão dispostas a facilitar-lhe a vida.

Agent Elvis

Nesta série, Elvis Presley troca o macacão de lantejoulas por armas letais ao ser recrutado para um programa secreto de espionagem governamental para ajudar a combater as forças obscuras que ameaçam o país que tanto adora. Enquanto isso, não deixa de manter o seu estatuto de Rei do Rock and Roll.

Diários do Vampiro

Dia 20 | Biggs | 21h00

Baseado nos bestsellers homónimos de L. J. Smith, estreia-se neste canal com um episódio duplo. Composta por oito temporadas, “Diários do vampiro” é uma série de sucesso global e segue a vida de Elena Gilbert (Nina Dobrev), 17 anos, que luta para superar a perda dos pais. Tem como cenário a cidade de Mystic Falls, assombrada por criaturas sobrenaturais.

O Salto do Diabo

Dia 21 | AMC | 16h02

Paul Vilar é um antigo oficial das Forças Especiais e especialista em sobrevivência e desportos extremos. Separado da mulher, ele espera reaproximar-se da filha de 17 anos, Sarah, através de uma caminhada na montanha. Mas as coisas não vão correr como tinha previsto. Sarah testemunha um assassinato e, ao lado do pai, ambos vão ser perseguidos pelos contrabandistas que farão de tudo para os eliminar. Paul vai usar todos os seus recursos para proteger a filha e enfrentar uma natureza impiedosa.

Os Crimes de Sommerdahl

Dia 21 | RTP2 | 22h00

O inspetor-chefe Dan Sommerdahl investiga assassinatos numa cidade costeira dinamarquesa juntamente com o seu melhor amigo, o detetive Flemming Torp, e a mulher, Marianne, técnica criminal. Mas os anos de devoção de Dan ao trabalho prejudicaram o casamento. Neste primeiro episódio, um triângulo amoroso entre Dan, a mulher e o amigo acontece enquanto eles tentam resolver homicídios em Helsingor. Com interpretações de Peter Mygind, André Babikian e Laura Drasbaek.

Professor T

Dia 22 | Fox Crime | 22h00

Estreia da segunda temporada. Professor T regressa com múltiplos casos para desvendar. Um deles é em torno de um estudante que fica com queimaduras graves e em coma na sequência de um incêndio. A equipa de investigação ultrapassa a sua relutância em chamar o Professor T ao verificar que o fogo foi intencional. Outro caso é o de um advogado e da sua segunda mulher, encontrados mortos a tiro num crime exatamente igual a um outro que o causídico teve em mãos 15 anos antes.

Cidade Invisível

Dia 22 | Netflix

Após voltar à vida nas águas sagradas perto de Belém do Pará, Eric (Marco Pigossi) faz o que pode para encontrar a filha, Luna (Manu Dieguez). Nessa busca, poderá descobrir a sua verdadeira natureza. É assim a segunda temporada de uma série que mistura ação, drama, fantasia e mistério para refletir a importância da preservação do ambiente e celebrar o folclore brasileiro. Realizada por Carlos Saldanha, cineasta que assina sucessos do cinema de animação como “A idade do gelo”, “Rio” e “Ferdinando”, é ambientada num mundo oculto de entidades mitológicas, estabelecendo uma ligação entre o aparecimento do cadáver de um golfinho de água doce numa praia do Rio de Janeiro e a morte da mulher de Eric.