Dois documentários e um programa infantil para ver esta semana

Eis os destaques da programação televisiva,

# Terça, 28

Infantil | 16h50 | Nick Jr.

O show do mini chef

A partir do seu jardim, este chef cria os pratos mais pequenos para o programa de culinária mais pequeno do mundo.

# Quarta, 29

Documentário | 00h30 | RTP1

Grandes feitos da engenharia

A tecnologia que se esconde atrás das obras arquitetónicas mais majestosas do mundo.

# Quinta, 30

Documentário | 00h30 | RTP1

Os mistérios do monte La Pérouse

Milhares de vulcões estão por descobrir ou explorar. O monte La Pérouse é um desses gigantes adormecidos.