Documentários e programas infantis para ver esta semana na TV

Conheça os destaques da Evasões relativamente a documentários e programas infantis que vão passar esta semana na televisão em canal aberto, e no streaming.

Topíssima

Dia 17/07 | RTP1 | Às 14h15

A história de Sophia, uma executiva que é obrigada pela mãe a casar-se dentro de um ano para, assim, assumir a empresa da família. Inicialmente, a jovem fica irritada com a pressão para encontrar um marido. Mas tudo muda quando conhece o taxista António, um homem trabalhador e preocupado com os outros. Aos poucos, os dois vão aprender a conviver com as dificuldades de realidades tão distintas. Novela contemporânea protagonizada por Camila Rodrigues e Felipe Cunha, mergulha no universo feminino e traz à tona os conflitos da mulher moderna: trabalho versus vida amorosa; independência versus solidão; maternidade versus carreira; envelhecimento versus estética; ilegalidade do aborto versus morte.

Ó da Casa

Dia 17/07 | Casa e Cozinha | Às 22h00

Depois do sucesso alcançado pela primeira temporada, o programa “Ó da casa” regressa ao canal Casa e Cozinha com novos episódios. Joana Laranjeira, a apresentadora, é apaixonada por design de interiores. Com mais de 50 mil seguidores na página de Instagram, o rosto do “Ó da casa” recebe centenas de mensagens com pedidos de sugestões, dúvidas e questões sobre como criar ou aproveitar peças de mobiliário e decoração. Nesta nova temporada, emitida de segunda a sexta-feira, pelas 22 horas, Joana Laranjeira responde aos pedidos dos seguidores e explica como se fazem peças originais, sustentáveis, económicas e funcionais. Para fãs de bricolage e decoração.

Maritime Masters

Terças-feiras | Discovery | às 21h00

Já alguma vez se questionou como seria uma viagem de barco para alguns dos lugares mais remotos do planeta? Esta série documental revela isso mesmo, mas a bordo de um iate de luxo conhecido como o Primeiro Iate de Exploração do Mundo. A equipa de “Maritime masters” acompanha de perto a tripulação a bordo do cruzeiro para mostrar como é o trabalho diário neste atípico hotel flutuante. O principal objetivo é proporcionar uma experiência inigualável aos hóspedes, em viagens à volta ao mundo com escalas nos Estados Unidos, Chile e Argentina. Da mesma forma, mostra também o quão espetacular é esta obra de engenharia.

Monsikids

Dia 17/07 | Panda+

No meio do planeta Monsiland encontra-se a ilha da Paz, onde vivem as personagens desta série. É aqui que existem o Mar do Amor e o Vulcão da Raiva, entre outros locais associados a emoções humanas. Sempre que uma personagem experimenta uma dessas emoções, é levada para uma ilha e tem de descobrir o que precisa de fazer para voltar a casa. Se não conseguir sozinho, os amigos estarão lá para ajudar.

Desconhecido: A Gruta dos Ossos

Dia 17/07 | Netflix

Documentário em quatro partes que conta histórias de aventura e descoberta em territórios desconhecidos. Cada semana estreia um filme que expande os limites do conhecimento, desbrava regiões inexploradas e desvenda mistérios do nosso Mundo através das histórias de pessoas e lugares presumivelmente nunca filmados. Desde a descoberta do cemitério mais antigo do planeta até um retrato das aplicações militares da inteligência artificial, esta é uma expedição que quer alargar horizontes e despertar o espírito de aventura. No primeiro episídio: na África do Sul, o paleoantropólogo Lee Berger encontrou o mencionado e vetusto cemitério.