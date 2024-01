Do passeio de bicicleta ao spa: há novos programas de inverno no Sheraton Cascais

O Sheraton Cascais Resort, localizado na Quinta da Marinha, em Cascais, lançou este inverno cinco novos programas de bem-estar, sob o nome Winter Collection. Ao Market Brunch juntaram-se o Sip&Soak, o Splash&Spa, o Winter Splash e o Mindfull Ride, um passeio de bicicleta entre o verde da parque natural Sintra-Cascais e o azul do Atlântico.



A brisa suave acaricia a pele do rosto à medida que se pedala, com a ajuda do mecanismo elétrico, pela ciclovia que liga a vila de Cascais à Praia do Guincho no total de quase nove quilómetros. Sábado de manhã é dia de Mindfull Ride, a novíssima experiência criada este inverno no âmbito da iniciativa Winter Collection, do hotel Sheraton Cascais. Por detrás do programa – e a liderar o grupo de até seis participantes – está a profissional Carla Caldeira, cluster spa manager do Serenity Spa, marca de spa portuguesa das unidades do grupo UIP.

“O Mindfull Ride é um convite a estar só num momento presente. É tentar que as pessoas se foquem neste momento. Há quem se concentre no movimento do corpo, há quem se concentre no som dos pássaros e do mar, outros nos cheiros…”, explica a organizadora da experiência tentando sobrepor o tom de voz ao sibilar do vento, num dia maioritariamente nublado. O grupo segue atrás, alinhado numa fila, e em sentido contrário são muitos os que também pedalam, no regresso de uma manhã passada no Parque Natural Sintra-Cascais.

“Temos a sorte de Cascais ser uma terra simpática, em que há sempre sol mesmo em dias de chuva”, continua Carla Caldeira, para reforçar a ideia de que o estado da meteorologia não tem, necessariamente, de influenciar as tomadas de ação ou o estado de humor das pessoas. Tudo depende de como se começa o dia e da atitude escolhida para o encarar. Com o oceano à esquerda e a mancha de pinhal à direita, a responsável abranda e apoia o corpo com o pé. “Precisamos de equilíbrio para andar de bicicleta, assim como na vida”.

O passeio de bicicleta elétrica só acontece ao sábado, às 10h (conforme as condições do tempo o permitam) e destina-se a adultos e crianças maiores de 16 anos. Parte da entrada do Sheraton Cascais Resort – onde os participantes já têm as bicicletas a postos, com uma garrafa de água – e convida-os a desligarem-se das preocupações latentes, durante uma hora e meia a duas horas. Regressados ao hotel, podem descansar na esplanada do restaurante e beber um sumo detox biológico de gengibre prensado, curcuma e ananás.

Incluídos neste programa estão também o acesso, durante duas horas, à área termal do spa Serenity (sauna, banho turco e piscina de hidroterapia) e um desconto de 25% em massagens, ou na compra de um voucher para tratamentos futuros. Adicionalmente, os participantes podem reservar um menu de brunch por 35 euros/pessoa. A refeição tem lugar no Terrace, com grandes vidraças viradas para o relvado do hotel, onde ao domingo (das 12h30 às 15h30) é disposto um brunch-buffet; e nos restantes dias um brunch na mesa.

No formato normal, o Sheraton Market Brunch inclui diferentes comidas de rua, como mini hambúrgueres com cebola caramelizada e camarão panado com maionese picante. Há também uma estação de pratos quentes mais elaborados, um buffet de saladas e de sobremesas, tudo por 49 euros/adulto (as crianças pagam metade). O objetivo dos novos programas Winter Collection, que podem ou não incluir o brunch, é “dar experiências aos hóspedes dentro do resort, mas também atrair público externo”, explica Carla Caldeira.

O Sip&Soak conjuga um menu de brunch com opções mais leves com uma experiência na área termal do Serenity Spa e está disponível de segunda a sábado, entre as 10h e as 13h ou as 14h e 17h, por 49 euros/adulto. As crianças dos quatro aos 12 anos pagam metade, tendo também acesso à piscina interior, entre as 14h e as 17h. Já o Splash&Spa conjuga uma massagem relaxante de 50 minutos e acesso à área termal e está disponível de segunda a sábado, por 59 euros/adulto, com reserva e marcação da massagem com 24 horas de antecedência.

A proposta Winter Splash é mais completa e reúne as duas anteriores, permitindo desfrutar de um dia de luxo e relaxamento com acesso à área termal, de uma massagem relaxante de 50 minutos e de um menu especial de brunch no Glass Terrace. É válida de segunda a sexta, entre as 9h e as 19h, por 105 euros/adulto (crianças dos quatro aos 12 pagam metade). O Mindull Ride, realizado somente ao sábado de manhã, custa 30 euros por adulto e criança. Os programas podem ser reservados através do email [email protected] ou do telefone 214 829 100.