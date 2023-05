No Museu da Ciência Viva, em Lisboa, as crianças são paleontólogas por uma noite

Ser paleontólogo na era dos dinossauros é o desafio lançado pela “Noite no Museu”, com dormida no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa. A exposição “Dinossauros: O Regresso dos Gigantes” pode ser vista em família até setembro deste ano.

Qualquer semelhança com os filmes “À Noite no Museu” parece pura coincidência – caso contrário, o Tyrannosaurus Rex e o Ankylosaurus voltariam à vida assim que o sol tocasse o horizonte. Não é isso que acontece na atividade Noite no Museu, no Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, em Lisboa, mas anda lá perto. O desafio lançado aos participantes (entre os 6 e os 15 anos) é o de vestirem por umas horas o papel de um paleontólogo, recuando entre 251 e 66 milhões de anos, numa noite.

Esta viagem até à era Mesozóica não requer máquina do tempo, apenas vontade de descobrir como teria sido “coabitar” com os dinossauros, dormindo aos seus pés. “Quando chegam, as crianças montam o acampamento na zona da nave [onde se encontra a exposição “Dinossauros: O Regresso dos Gigantes”] e iniciam vários desafios para perceber como os dinossauros se alimentavam e deslocavam e o ambiente em que estavam inseridos”. Era quente, húmido e marcado pelas muitas espécies exóticas.

Exploram-se os materiais e métodos dos paleontólogos numa escavação em jazida, a metodologia dos registos nos cadernos de campo e aprende-se sobre 15 espécies diferentes de dinossauros, incluindo portuguesas. Aos jovens exploradores é pedido que levem de casa um piquenique frio (jantar), saco-cama, roupa confortável, muda de roupa e artigos de higiene pessoal, entre outros bens úteis. À meia-noite, na hora do conto, o museu fornece uma ceia e no dia seguinte um pequeno-almoço a todos.

Os pais podem ficar descansados, pois uma equipa de monitores do departamento educativo está encarregue não só do desenrolar das atividades científicas, como da segurança dos participantes. “Muitos deles já vêm com algum conhecimento sobre dinossauros, graças aos livros e à televisão”, comenta Sofia Lucas, acrescentando que o objetivo da “Noite no Museu” é “aproximar o público em geral da comunidade científica”, ajudando também a consolidar os conhecimentos e “desconstruir mitos”.

Noite no Museu

Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, Lisboa

Inscrições: 218917168/218917104/[email protected]

Vagas disponíveis: 8 e 22 julho; 12 e 26 agosto; 16 setembro.

Atividade: 50 euros/pessoa; Exposição: 11/8 euros (adulto/criança até 11 anos)