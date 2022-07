Descobrir a orla marítima de Gaia, seguindo a Rota do Atlântico

A recente Rota do Atlântico dá a conhecer a orla marítima, recorrendo a códigos QR que fornecem informação sobre os pontos de interesse ao longo do trajeto. O Parque de Dunas da Aguda, o Senhor da Pedra e o geossítio de Lavadores são alguns deles.

Com troços inaugurados ao longo dos últimos 20 anos, a pista de cicloturismo da orla marítima de Gaia já é bem conhecida da população, que ali encontra uma via ampla para andar a pé ou de bicicleta. Mas desde o ano passado há uma rota que oferece novas razões para (re)visitar a marginal.

A iniciativa Rota da Água partiu da empresa Águas de Gaia, que desenhou percursos em torno da água que corre (ou banha) o município. Os percursos têm suporte multimédia, graças às placas com códigos QR que, após lidos pelo telemóvel, apresentam informação sobre os pontos de interesse.

A ideia era que “a água, sempre como pano de fundo, levasse [as pessoas] a ter contacto com as populações locais, com a fauna e com a flora”, refere Miguel Lemos, administrador executivo da empresa municipal.

No total, a Rota da Água terá sete percursos, sendo que dois já estão prontos para serem explorados: a Rota da Ribeira do Espírito Santo, apenas pedonal, e a Rota do Atlântico, pedonal e acessível a meios de transporte suaves, estendendo-se por 13,5 quilómetros ao lado do oceano.

Quem quiser percorrer o trajeto sugerido deverá arrancar na Praia de Boca Mar, em São Félix da Marinha, e pedalar para Norte. Pelo caminho, observa-se a Estação Litoral da Aguda, que acolhe o Museu das Pescas e um aquário que dá a conhecer a flora e a fauna aquática da região; o Parque das Dunas, uma pequena reserva natural que reúne uma amostra da flora que ocupa a costa de Gaia; e a Capela do Senhor da Pedra, um monumento envolto em misticismo, construído no século XVII sobre um aglomerado de rochedos na Praia de Miramar e que seria inicialmente para culto pagão naturalista.

O percurso dá ainda a conhecer os rochedos da Praia de Lavadores, que são o resultado dos magmas que ascenderam à superfície da Terra e arrefeceram, tendo tornado aquele lugar um geossítio de importância nacional, e termina na Seca do Bacalhau, uma antiga unidade industrial também em Lavadores, onde teriam trabalhado cerca de mil pessoas. Ali ao lado fica o Parque Urbano de São Paio, um projeto complementar da Reserva Natural Local do Estuário do Douro, com vistas desafogadas sobre o rio e a outra margem.

Bicicletas para todos

Além de promover o conhecimento da fauna e flora dos ecossistemas ribeirinhos, o Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia também permite o aluguer gratuito de bicicletas elétricas. O serviço funciona de segunda a sexta, das 09h às 13h e das 14h às 17h, segundo marcação prévia, ligando para o 227 539 676.

Marisco em frente ao mar

No Zizi servem-se pratos de peixe e de marisco, numa pequena casa na Praia da Aguda. Para começar há mexilhões, amêijoas, camarões e sapateira, que abrem caminho para pratos mais substanciais como a massada de tamboril, a caldeirada de peixe, e a açorda de marisco.