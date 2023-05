De Portugal a Israel, cinco séries para acompanhar nos próximos dias

"Rabo de Peixe", produção nacional inspirada em acontecimentos reais, ocorridos naquela aldeia dos Açores, abre o apetite para o que se segue: um mão cheia de séries de diferentes países, diferentes temáticas, diferentes géneros. Do thriller à ficção científica.

Rabo de Peixe

Netflix

Nada acontece na pequena aldeia açoriana de Rabo de Peixe, até que uma tonelada de cocaína dá à costa, mudando por completo a vida dos residentes. Eduardo, um jovem pescador, e os seus melhores amigos montam um negócio improvisado com a inesperada dádiva do Oceano Atlântico, mas uma tonelada de cocaína não passa despercebida. Os proprietários da droga, a polícia e uma série de personagens imprevisíveis são apenas alguns dos obstáculos que estes protagonistas terão de enfrentar, numa perigosa aventura da qual não há retorno possível. Uma série portuguesa de Augusto Fraga, produzida pela Ukbar Filmes, com José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e Kelly Bailey à frente do elenco.

Der Greif

Amazon Prime Video

Ao entrarem em contato com um mundo fantástico, as vidas de Mark, Memo e Becky vão mudar radicalmente e eles viverão grandes aventuras. Tudo começa quando o trio descobre um universo onde o monstro Gryphon subjuga todas as criaturas. Mark fica a perceber que é o único que o pode derrotar. No entanto, esta tarefa não será fácil. Jeremias Meyer, Zoran Pingel e Lea Drinda são os protagonistas de “Der Greif”, uma série alemã de ação e fantasia criada por Wolfgang Hohlbein.

Perfil falso

31/05 | Netflix

Camila cria um perfil numa aplicação de encontros em busca do homem dos seus sonhos. É aí que conhece Fernando. Porém, descobre que ele não é solteiro… nem o nome dele é Fernando. Ao cair numa armadilha, Camila percebe que, afinal, está a viver um pesadelo. Disposta a tudo, procura descobrir a verdadeira identidade do vigarista com o objetivo de o fazer pagar por cada uma das mentiras que lhe contou e promessas que lhe fez. Camila mal sabe que está a entrar num complexo labirinto.

The Head

01/06 | AXN | 23h44

Arthur Wilde e a sua equipa voltam a entrar em ação, numa aventura que tem como objetivo encontrar solução para as alterações climáticas. Eles encontram-se num enorme navio de carga no meio do Oceano Pacífico. Neste episódio, enquanto o Alexandria ameaça explodir, os restantes cientistas abandonam o navio no único salva-vidas, colocando-os cara a cara com o verdadeiro assassino. Um thriller psicológico de origem espanhola com John Lynch, Katharine O’Donnelly e Tomohisa Yamashita.

Sky

01/06 | Biggs | 14h

Estreia da segunda temporada da série adolescente israelita que conta a história de uma rapariga extraterrestre cuja nave se despenhou na Terra. Depois do sucesso da primeira época, exibida semanalmente em sessões especiais de cinco episódios, os novos episódios revelam como é que uma extraterrestre vive no nosso planeta, escondendo-se à vista de todos e acabando por se transformar na rapariga mais popular da escola. Ficção científica, aventura, suspense, romance adolescente e comédia de vingança dos nerds são os ingredientes centrais desta trama criada por Giora Chamizer e Noa Pnini.