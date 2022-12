De Harry Potter ao Batman, jogos de tabuleiro para as férias dos mais novos

Das adivinhas e estratégias às perguntas e respostas, estes jogos de tabuleiro são exemplos de serões sem pressas e em família, imersos nos fenómenos de sucesso da TV e do cinema, e nos super-heróis de sempre.

Numa noite de outono em 1983, Will Byers desaparece misteriosamente, enquanto pedala a caminho de casa, depois de um encontro com amigos, deixando em alvoroço a localidade de Hawkins, no estado norte-americano de Indiana. É desta forma que arranca a trama de “Stranger Things”, que nos últimos anos tem agarrado milhões ao ecrã e se tem firmado no mundo da cultura pop. É também esta a premissa para o Monopólio da série criada pelos irmãos Duffer. Neste jogo, ideal para entreter um serão sem pressas, cada jogador deve movimentar-se pelo tabuleiro, comprando, vendendo ou trocando localidades e veículos reconhecíveis na história protagonizada por Millie Bobby Brown, com o objetivo de encontrar Will.

De Hawkins até Hogwarts é um saltinho, até porque no mundo da fantasia tudo é possível. Há duas décadas e meia que Harry Potter se tornou no jovem feiticeiro mais popular de sempre, primeiro na literatura e depois na sétima arte. O universo mágico criado por J. K. Rowling e protagonizado por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ganhou novas vidas e formas de entretenimento ao longo dos anos. Esta edição do Trivial Pursuit conta com um total de 1800 perguntas sobre os oito filmes da saga, para testar os conhecimentos dos admiradores. O primeiro a responder de forma correta a 12 perguntas, vence o jogo. Sem poções mágicas nem batotas.

O mesmo se aplica ao Quem é Quem – Batman, um clássico dos jogos de tabuleiro, aqui imerso no mundo do herói da DC Comics. Através de perguntas e respostas, as adivinhas marcam o compasso deste jogo, onde não faltam as personagens icónicas como Harley Quinn, Joker, Robin e o próprio Batman.

Outro herói emblemático do imaginário coletivo é o alter ego de Peter Parker, que usa os seus superpoderes para combater a injustiça e derrotar inimigos vingativos, desde que foi picado por uma aranha geneticamente modificada, em Nova Iorque. O Homem-Aranha surgiu pela primeira vez em banda desenhada, ainda nos anos 1960, e desdobrou-se desde então em várias frentes: séries, livros, cinema e brinquedos. Este puzzle de 104 peças do herói da Marvel é um desses exemplos, perfeito para ajudar os mais novos na concentração e raciocínio.

Monopólio Stranger Things – Edição de Colecionador

Web: elcorteingles.pt

Preço: 49,95 euros

Trivial Pursuit – Harry Potter

Web: fnac.pt

Preço: 46,99 euros

Quem é Quem – Batman

Web: continente.pt

Preço: 26,99 euros

Puzzle Homem-Aranha – 104 Peças

Web: casadopuzzle.pt

Preço: 9,10 euros