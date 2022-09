De comédia a documentários se fazem os destaques para ver esta semana

O filme de drama "Tommaso", protagonizado por Willem Dafoe, é também uma das sugestões.





Tommaso

Dia 26 | RTP2 | 23H30

Um realizador norte-americano (Willem Dafoe) vive em Roma e sente dificuldades em concretizar um novo projeto.

Nick Kroll: Little Big Boy

Dia 27 | Stand-up | Netflix

Especial com Little Big Boy. Uma atuação filmada no Warner Theatre em Washington DC, nos Estados Unidos.

Guerra aos Ricos: O Caso GameStop

Dia 28 | Documentário | Netflix

Documental sobre um grupo de millennials que se une para salvar a sua adorada GameStop.

Aventura à Flor da Pele

Dia 29 | Discovery | 21h05

Dois sobreviventes tentam passar vários dias num ambiente completamente natural, sem roupa.