De Auschwitz a Itália: programas para viajar em frente à televisão, esta semana

Conheça os destaques da Evasões acerca dos programas que vale a pena ver na televisão ao longo dos próximos dias.

Dannemora: A Grande Fuga

Dia 21/01 | AMC Crime | Às 22h30

Série de investigação sobre uma das mais chocantes fugas da prisão da história. A 6 de junho de 2015, os homicidas Richard Matt e David Sweat conseguem escavar um túnel e escapar de uma prisão de segurança máxima situada em Nova Iorque, dando origem a uma caça ao homem massiva e a uma busca respostas. O que a investigação descobriu foi ainda mais surpreendente. Joyce Mitchell, uma funcionária civil da prisão, atuou como cúmplice.

The Voice Portugal

Dia 22/01 | RTP1 | às 21h15

Final do concurso de novos talentos apresentado por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim. A equipa de Marisa Liz será representada por Gustavo Reinas. Dino d’Santiago tenta vencer com Coastel. Já Carolina Deslandes vai a jogo com Paulo Lapa e, por fim, Diogo Piçarra coloca as suas esperanças em Rebeca Reinaldo.

A Torre de Pisa, O Edifício Inabalável

Dia 23/01 | RTP2 | Às 20h30

Listada como Património Mundial da UNESCO, a Torre de Pisa, com 58 metros de altura, início de construção em 1173 e conclusão em 1350, é um dos monumentos italianos mais famosos do mundo. A sua inclinação, que começou poucos anos após o início da construção, representa um incrível quebra-cabeças científico. Um documentário sobre o mistério deste monumento.

Auschwitz em 33 Objetos

Dia 23/01 | História | Às 22h15

Série documental que, em cinco episódios, revela histórias e segredos de objetos encontrados em Auschwitz-Birkenau, o maior campo de concentração e extermínio da II Guerra Mundial erigido pelo regime nazi. Bonecas, maletas, álbuns de fotos, madeixas de cabelo, notas dos prisioneiros, cadernos de desenhos, roupa, sapatos, panelas, latas de Zyklon-B – o gás que matou mais de um milhão de pessoas nas câmaras – ou matrículas de carros da SS são interpretados por historiadores. “Auschwitz em 33 objetos” mostra ainda a única porta da câmara de gás que restou e que foi encontrada em 1945, nas ruínas do crematório já saqueado.

Lado a Lado

Dia 23/01 | Globo | Às 22h35

Novela brasileira que conta a história de duas mulheres: Laura (interpretada por Marjorie Estiano) e Isabel (Camila Pitanga). Apesar de origens e formações distintas, elas ambicionam o mesmo futuro de igualdade. Mas se para Isabel o amor de Zé Maria (Lázaro Ramos) é uma certeza, para Laura esse sentimento ainda está confuso, já que ela não sabe se o casamento com Edgar (Thiago Fragoso) pode ser o fim da sua ânsia pela liberdade. E é neste momento de encruzilhada existencial que as duas se conhecem, no dia dos seus casamentos. Esta amizade será capaz de abalar as estruturas de Constância (Patrícia Pillar), mãe de Laura, uma baronesa que se recusa a aceitar as inovações e a chegada da República.

Vírus – Parasitas Obrigatórios

Dia 24/01 | RTP1 | Às 23h30

A ciência e a tecnologia vão dominar as pandemias em tempo recorde ou o pior ainda está para vir? Nesta série documental de três episódios fala-se sobre as inquietações que surgem quando este tema é abordado e procuram-se respostas para todas elas. A anfitriã é Cláudia Semedo, que ajuda a esclarecer algumas questões. No primeiro capítulo, “Como tudo começou”, explica-se que as pandemias acontecem por causa da relação que o ser humano tem com a natureza. Os desequilíbrios que estamos a causar levam-nos a cruzar barreiras de risco aumentado. Mas nada está parado. Uma equipa de epidemiologistas calculou que pode haver até 1,7 milhões de vírus desconhecidos. O mesmo modelo matemático calculou que mais de meio milhão poderá ter potencial de causar doenças no ser humano.