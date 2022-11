Da ficção científica à animação, seis filmes para ver em casa nesta semana

A saga "Matrix", que mudou a ficção científica, está em destaque na televisão, neste fim de semana. Mas há mais cinema para ver em casa, e opções para toda a família.

Matrix

Dia 06/11 | Hollywood | 22h

Especial composto pelos três títulos – “Matrix”, “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions” – da saga dos irmãos Larry e Andy Wachwski, a exibir, respetivamente, a 6, 13 e 20 de novembro, às 22h. O primeiro retrata a Internet como uma utopia capitalista envenenada, que mantém a sociedade alienada da sua realidade. O segundo dá continuidade à revolta de Neo, Trinity e Morpheus contra o Exército de Máquinas. No terceiro e último, Zion é atacada por um exército e Neo e os companheiros enfrentam batalhas sangrentas, mesmo perante a falta de confiança do Conselho Supremo. Com Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Laurence Fishburne.

Manobra perigosa

Dia 06/11 | AMC | 15h47

Gavin Banek (Ben Affleck) é um advogado que tenta não chegar tarde a um julgamento. Na faixa de rodagem do lado está Doyle Gipson (Samuel L. Jackson) que também se dirige para o tribunal onde um juiz vai decidir se tem direito a ver os filhos. Banek e Gipson são homens muito diferentes: um luta para chegar ao topo no seu trabalho e o outro luta para sair do buraco onde se encontra. Mas um acidente sem importância levará os dois à beira da destruição e irá demonstrar que a ira nos torna todos…

Grinch

Dia 06/11 | Syfy | 21h30

Grinch detesta o Natal e todos os que gostam desta época do ano. Invariavelmente, ele é incomodado, ano após ano, pelas celebrações dos seus vizinhos de Vila-Quem, até ao dia em que decide meter mãos à obra e arruinar todas as festividades natalícias da aldeia… inculindo o espírito solidário de uma menina que, sem que ele alguma vez queira, acaba por lhe dar a volta ao coração. Com Benedict Cumberbatch, Cameron Seely e Rashida Jones. Esta versão animada foi realizada por Scott Mosier e Yarrow Cheney em 2018.

Os traficantes

Dia 06/11 | AXN | 21h55

Dois jovens amigos que vivem na cidade norte-americana de Miami, durante o período da Guerra no Iraque, exploram uma iniciativa do governo, pouco conhecida, que possibilita a pequenos negócios uma participação em contratos militares dos Estados Unidos. Uma comédia realizada por Todd Phillips, com principais interpretações de Jonah Hill e Miles Teller.

Grandes esperanças

Dia 07/11 | AXN Movies | 21h10

Pip, um órfão de seis anos, é salvo das ruas e ajudado por um misterioso benfeitor. Os anos passam e o pequeno cresce, tornando-se num rapaz educado lado a lado com as pessoas mais importantes da sociedade londrina e transformando-se num verdadeiro cavalheiro. Porém, quando a vida de Pip está no auge e ele, já homem feito, conquista o seu lugar no mundo, a verdade sobre a origem da fortuna que tem recebido anonimamente é descoberta. As consequências são catastróficas e vão afetar, para sempre, todos os que o rodeiam. Realização de Mike Newell, com Toby Irvine, Ralph Fiennes, Jason Flemyng e à frente do elenco de atores.

A volta ao mundo em 80 dias

Dia 09/11 | AXN Movies | 21h10

Dar a volta ao mundo em 80 dias. E quando se diz 80 dias, são mesmo 80 dias e nem mais um segundo. Esta é a aposta que Phileas Fogg, um aristocrata inglês, faz com Lord Kelvin, o presidente da Academia Real da Ciência. O desafio irá levar Fogg, o seu inseparável companheiro Passepartout e Monique numa espantosa aventura por terra, ar e mar. Um clássico de Júlio Verne aqui realizado por Frank Coraci e com principais interpretações de Jackie Chan e Steve Coogan.