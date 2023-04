Convento dos Capuchos, em Sintra, recria o passado com visitas noturnas

A iniciativa da Parques de Sintra - Monte da Lua pretende simular uma viagem pelo passado com a ajuda de figurantes.

Está de regresso “O Convento dos Capuchos Vivo”, experiência que pretende retratar o quotidiano dos frades que habitaram o convento ao longo de quase três séculos. Para isso, figurantes vão recriar episódios, como o trabalho e o momento de oração. A próxima visita noturna está marcada para este sábado, 15, entre as 18 e as 21 horas, com o acompanhamento de um guia.

Além das visitas, há a oportunidade de ver duas esculturas em terracota do século XVIII que representam frades e que foram achadas nos anos 1980. Agora repostas pela Parques de Sintra, após trabalhos de conservação e restauro, fica-se a saber que a figura maior representa São Francisco de Assis.

O culminar do percurso dá-se com um convívio acompanhado de um chá. As visitas estão integradas na programação especial do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se comemora a 18 de abril. São limitadas a 15 participantes por sessão e têm a duração de uma hora e meia.

Esta experiência tem um custo de 24 euros por pessoa, sendo que dos seis aos 17 anos o preço é de 10 euros. Crianças até aos seis anos não pagam. Os bilhetes podem ser adquiridos através do website www.parquesdesintra.pt.