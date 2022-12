Comboio Histórico do Vouga a vapor vai ter duas viagens de Natal

O Comboio Histórico do Vouga, movido por uma locomotiva a vapor, vai fazer duas viagens especiais de Natal nos dias 10 e 17 de dezembro, passando pela “única linha de via estreita em exploração em Portugal”, anunciou a CP.





Nos dias 10 e 17 de dezembro, para assinalar a quadra natalícia, a Comboios de Portugal (CP) colocará de novo o Comboio Histórico do Vouga, a vapor, sobre carris. O trajeto partirá da estação de Aveiro, prometendo levar os passageiros até Macinhata do Vouga, onde poderão visitar o Museu Ferroviário local. No regresso, estará contemplada uma paragem em Águeda, para uma visita guiada às famosas iluminações e animações de Natal daquela cidade.

O que torna este comboio especial é o facto de as suas carruagens terem sido construídas em madeira na Bélgica (1908), Alemanha (1925), e em Portugal no Barreiro (1908) e no Porto (1913), e nas quais se inclui ainda a carruagem “Napolitana” construída em Itália na década de 1930. Tudo movido pela força da locomotiva a vapor CP E214, que “na eventual impossibilidade técnica de utilização” será substituída pela locomotiva diesel 9004, utilizada no programa de verão deste comboio, lê-se no website da CP.

O Comboio Histórico do Vouga fará um programa de um dia, com partida de Aveiro pelas 13h35 e chegada a Macinhata do Vouga às 15h25. Haverá animação a bordo e nessa paragem, com visita ao respetivo museu ferroviário. O regresso faz-se em Macinhata do Vouga às 16h33 e terá uma paragem de aproximadamente duas horas em Águeda (das 17h04 às 19h14) para os participantes visitarem a animação e as iluminações natalícias instaladas em vários locais. A chegada a Aveiro está prevista para as 20h12.

Participar nestas viagens de comboio custa 40 euros por adulto e 25 euros para crianças dos 4 aos 12 anos, sendo que o programa não é acumulável com descontos ou promoções em vigor. Ainda segundo a CP, “os vouchers-oferta adquiridos no período de Natal podem ser trocados por bilhetes inteiros ou de crianças para um dos dias”.