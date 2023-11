Cinema em casa: sete filmes para ver nos próximos dias

Eis as histórias que passam na televisão e chegam às plataformas de streaming esta semana.

# Nyad

Dia 03/11 | Netflix

História de tenacidade, amizade e triunfo do espírito humano, “Nyad” narra um capítulo da vida da atleta Diana Nyad. Três décadas após trocar a natação de longa distância por uma destacada carreira de jornalista desportiva, aos 60 anos, Diana (Annette Bening) fica obcecada com a realização de uma travessia a nado que nunca conseguira alcançar: os 177 quilómetros de Cuba à Florida, conhecidos como o Monte Evereste da natação. Determinada a tornar-se a primeira pessoa a realizá-la sem qualquer tipo de proteção contra tubarões, Diana mergulha num percurso intenso de quatro anos com a treinadora (Jodie Foster).

# 10.000 AC

Dia 04/11 | Biggs | às 19h00

No coração das montanhas, há 10 mil anos, o jovem caçador D’Leh aventura-se por território desconhecido, combatendo tigres dente de sabre e predadores pré-históricos para salvar Evolet, a mulher que ama e que fora raptada por um grupo de guerreiros. Durante a viagem, ele encontra outras tribos que se juntam à missão até constituírem um pequeno exército. Vão descobrir um império e perceber que, além de salvar Evolet, terão de salvar toda a civilização. Com Steven Strait, Camilla Belle e Cliff Curtis.

# As Serviçais

Dia 05/11 | AXN White | às 21h25

Acabada de terminar a faculdade, Skeeter decide ir contra as convenções e seguir o sonho de se tornar escritora. Quando, de regresso à sua cidade, se apercebe da súbita ausência de Constantine, a governanta negra que a criou, pede ajuda a Aibileen e a Minny, ambas governantas e amigas de Constantine, para a reencontrar. É desta maneira que, quase por acaso, nasce entre as três uma cumplicidade que resultará num projeto inédito e que irá abalar aquela sociedade minada de preconceitos: um livro onde são contadas, na primeira pessoa, as histórias de mulheres que, apesar de criarem as crianças das famílias brancas como se fossem suas, são ostracizadas devido à cor da sua pele.

# O Dador de Memórias

Dia 05/11 | Biggs | às 19h00

Numa sociedade utópica, a história foi totalmente apagada das mentes humanas. Tudo está milimetricamente controlado: não há cores, música, doenças, conflitos ou qualquer possibilidade de escolha. Sem alternativa, cada pessoa cresce ajustada à comunidade onde nasceu. Quando Jonas atinge a maioridade e lhe é atribuída uma profissão, é eleito para um cargo fundamental naquela sociedade: recetor de memórias, isto é, a pessoa selecionada para guardar as lembranças da humanidade. Para isso, receberá os ensinamentos de um ancião que lhe passa o legado do mundo, incluindo as piores memórias, tais como a tristeza, o desgosto, a fome e as guerras. Com Jeff Bridges, Meryl Streep e Katie Holmes.

# Música e Letra

Dia 04/11 | Fox Life | às 22h20

Uma estrela falhada da pop dos anos 1980 tem uma hipótese de voltar às luzes da ribalta quando a diva Cora Corman o convida para escrever e gravar um dueto com ela. Mas há um problema: Alex não escreve uma canção há anos e também nunca escreveu uma letra que seja, tendo de desencantar um sucesso em meia dúzia de dias. Com Hugh Grant e Drew Barrymore.

# Meia-noite em Switchgrass

Dia 05/11 | AXN | às 21h55

Byron Crawford é um agente da lei local que se envolve numa investigação sobre tráfico humano. À medida que os agentes da autoridade aprofundam o caso, encontram-se numa perigosa viagem para descobrir a verdade por detrás destes crimes, mergulhando no mundo sombrio e perigoso do tráfico de seres humanos, lançando luz sobre as complexidades e os desafios enfrentados por aqueles que trabalham para combater esta terrível atividade criminosa.

# Assalto À Casa-Forte

Dia 05/11 | AMC | às 18h40

Filme de ação espanhol. Um génio da engenharia engendra um plano para entrar no Banco de Espanha e roubar um tesouro mítico que estará nos seus cofres durante apenas dez dias. Ele e a sua equipa têm 105 minutos para pôr o plano em prática, já que os guardas estarão distraídos a ver a final do Mundial de Futebol de 2010, que é projetado em direto num grande ecrã mesmo em frente do banco. Um filme de Jaume Balagueró, com Freddie Highmore, Àstrid Bergès-Frisbey e Liam Cunningham.