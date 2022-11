Cinema em casa: seis filmes para ver na TV por estes dias

Do terror à visão dos irmãos Coen, sem esquecer a comédia e a ação, seis sugestões de filmes para acompanhar na televisão, nos próximos dias.

O Senhor Babadook

Domingo, dia 20 | Syfy | 21h30

Uma mãe viúva, que nunca superou a morte do marido, tenta lidar com o medo irracional do filho de que há um monstro à espreita em casa, igual à personagem do livro “O Senhor Babadoock”. Contudo, quando ela própria começa a aperceber-se de uma presença sinistra ao seu redor, compreende que o que a criança teme pode ser mais do que apenas fruto da sua imaginação… Com Essie Davis, Noah Wiseman e Daniel Henshall. A realização é de Jennifer Kent.

Engenhos Mortíferos

Domingo, dia 20| AXN | 21h55

Após um confronto apocalíptico, os remanescentes da Humanidade acabam por se agrupar em cidades móveis capazes de “lutar”. Assim, encontramos um planeta dividido entre Europa Continental e Ásia, lutando uns contra os outros. O destino está agora entregue a Hester e Tom que, obrigados a trabalhar juntos, vão mudar o rumo da História. Um filme com quase duas horas e meia, cheio de ação, com Hera Hilmar e Robert Sheehan à frente do elenco. A realização é assinada por Christian Rivers.

A Casa das Coelhinhas

Domingo, dia 20 | AXN White | 21h25

A “coelhinha” Shelley leva uma vida despreocupada até que uma rival faz com que seja expulsa da mansão da Playboy. Sem nenhum sítio para onde ir, o destino faz com que Shelley acabe na peculiar fraternidade Zeta Alpha Zeta. Shelley tem agora a missão de ensinar tudo sobre sexo às suas novas companheiras, mas acaba por aprender que aquilo de que os rapazes realmente gostam é do interior. Realização de Fred Wolf e interpretações de Anna Faris e Colin Hanks.

O Grande Lebowsky

Domingo, dia 20 | AXN Movies | 4h00

Filme dos irmãos Joel (realização) e Ethan (produção) Coen que narra a história de Lebowski, um desempregado que passa os seus dias a jogar bowling e a beber com os amigos e que, por uma infeliz coincidência, vê-se envolvido numa complexa malha de intrigas que envolve um milionário que também se chama Lebowski…. Tudo começa quando o primeiro é confundido pelo milionário Jeff Lebowsky por dois bandidos. Após receber uma valente tareia, decide encontrar o Grande Lebowsky. Deste encontro surge um acordo: terá de encontrar a mulher do magnata e em troca espera-lhe uma ótima recompensa. Com Jeff Bridges e John Goodman.

O Último dos Moicanos

Segunda, dia 21 | AXN Movies | 21h10

Baseado no livro de James Finimore Cooper, “O Último dos Moicanos” é uma história de amor sem fronteiras, uma recriação detalhada da turbulenta América colonial e uma saga excitante sobre a guerra entre ingleses e franceses, no século XVIII, por um pedaço do solo americano. Hawkeye é um homem criado por índios e que luta por justiça e pelos princípios moicanos. Cora Munro é filha de um oficial britânico. Eles apaixonam-se e juntos enfrentam a ira do cruel e vingativo Magua. A realização é de Michael Mann, assinada em 1992, e as interpretações de Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means e Eric Schweig.

A Minha Família do Norte

Terça, dia 23 | Cinemundo | 20h40

Valentin D é um sofisticado estilista que sempre escondeu do mundo as suas origens modestas de filho de comerciantes do norte de França. A ilusão começa a estilhaçar-se quando a família o vai visitar e, após um acidente, ele perde a memória dos últimos 20 anos. É assim que volta a ser o homem simples de outrora. Um filme de Dany Boon, com Dany Boon, Line Renaud, Laurence Arné e Valérie Bonneton.