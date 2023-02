Cinema em casa: filmes para ver na TV

Do crime ao suspense, à ação e à animação para toda a família, seis sugestões de filmes para acompanhar na televisão, durante os próximos dias.

Dívida de Sangue

Sábado, dia 4 | AXN Movies | 21h10

Clint Eastwood é Terry McCaleb, um agente do FBI reformado, que passou recentemente por um transplante de coração. Ele é contratado por Graciella Rivers, irmã da mulher que doou o seu novo coração, para averiguar a sua morte. Durante as investigações, McCaleb reúne provas que indicam que o criminoso de quem anda à procura é um assassino em série, que durante anos, enquanto trabalhava no FBI, o próprio McCaleb perseguiu… Conseguirá este agente veterano, que chega sempre ao coração dos seus casos, tratar de um mistério que envolve o seu próprio coração? Um filme de e com Clint Eastwood, também com Angelica Huston e Jeff Daniels.

Os Pinguins de Madagáscar

Sábado, dia 4 | Fox | 10h45

Skipper, Kowalski, Rico e Private, as aves secretas da espionagem mundial, juntam forças com a organização secreta Vento do Norte, que protege os animais, para impedir Octavius Brine – o vilão com a voz de John Malkovich – de destruir o mundo tal como o conhecemos. Uma animação de ação e com momentos divertidos, realizada por Eric Darnell e Simon J. Smith. Além de Malkovich, as vozes originais são de Tom McGrath, John DiMaggio, Jeff Bennett e James Patrick Stuart.

O Uivo do Coiote

Domingo, dia 5 | Fox Movies | 18h10

O veterano Eddie (Jean-Claude Van Damme) está à beira de um colapso. Deprimido e às voltas com uma perda difícil, ele viaja para uma cidade deserta na sua mota, onde pretende beber até à exaustão. No entanto, quando três irmãos roubam a sua mota e tentam matá-lo, a necessidade de vingança desperta. Com a ajuda dos amigos Jubal (Pat Morita) e Johnny Six Toes (Danny Trejo), Eddie envolve-se numa guerra de gangues na tentativa de recuperar a mota e o desejo de viver. Um filme de John G. Avildsen.

Trilogia Maze Runner

Domingo, dia 5 | Hollywood | 20h05

O Hollywood exibe a trilogia baseada na série de romances de ficção científica de James Dashner. O primeiro filme da saga, “Correr ou morrer”, é uma aventura de sobrevivência em que um grupo de rapazes, preso num vasto labirinto e sem memória do mundo exterior, tem que descobrir como escapar, resolver o enigma e revelar o segredo acerca de quem os colocou ali. Na sequela, “Provas de fogo”, que passa às 22 horas, Thomas e os companheiros fazem uma longa e penosa travessia pela Terra Queimada, percorrendo uma desolada paisagem cheia de obstáculos. No final épico de “A cura mortal”, a ver a partir das 00:20 horas, Thomas lidera o grupo de fugitivos na sua última e mais perigosa missão. Esta sequência distópica é realizada por Wes Ball e protagonizada por Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Will Poulter, Ki Hong Lee e Dexter Darden.

Ponto de Ebulição

Segunda, dia 6 | Cinemundo | 20h50

No restaurante mais popular de Londres, o chef Andy Jones (interpretado por Stephen Graham) tenta equilibrar crises pessoais e profissionais, que incluem uma inspeção sanitária e as desvairadas exigências de clientes. Um filme rodado num único take.

Inimigo às Portas

Terça, dia 7 | AMC | 20h08

Baseado na história verídica do sniper russo Vassili Zaitsev (Jude Law), que matou mais de 140 soldados alemães na batalha de Estalinegrado. Modesto e reservado, Vassili é um homem comum que cumpre o seu dever com extraordinária destreza. Danilov (Joseph Fiennes), o oficial encarregado da propaganda, transforma o simples soldado num herói nacional, mas revela o seu ciúme do mito que criou quando ambos se apaixonam por Tania (Rachel Weisz). Realização de Jean-Jacques Annaud.