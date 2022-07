Cinema em casa: filmes para ver na TV nos próximos dias

Do drama à comédia, sem esquecer as artes marciais e a fantasia, seis sugestões de filmes para acompanhar na televisão, durante os próximos dias.

Charlie’s Angels: Potência Máxima

Sábado, dia 23 |AXN | 18h

Os Anjos preparam-se para uma missão de rotina à paisana para recuperarem dois anéis de prata que se encontram perdidos. Não são uns anéis vulgares: estes objetos contêm encriptada uma valiosa informação que revela as novas identidades de todos os que pertencem ao Programa Federal de Proteção de Testemunhas. Com Cameron Díaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Realização de Joseph McGinty Nichol.

Mulher-Maravilha

Domingo, dia 24 | Hollywood | 22h

Antes de se tornar Mulher-Maravilha, Diana era princesa das Amazonas, treinada para ser uma guerreira invencível. Quando se apercebe do conflito que o mundo atravessa, a princesa larga tudo e decide dedicar-se a parar essa ameaça. Com Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen e Danny Huston. De Patty Jenkins.

O Fiel Jardineiro

Domingo, dia 24 | AMC | 22h10

Numa zona remota no norte do Quénia, a brilhante e fervorosa ativista Tessa Quayle é encontrada brutalmente assassinada. O companheiro de viagem, um médico local, desapareceu. Tudo indica tratar-se de um crime passional. Os membros do Alto Comissariado Britânico em Nairobi partem do princípio que o seu colega Justin Quayle, marido de Tessa, pacato diplomata sem ambições, deixará o assunto ao cuidado deles. Não podiam estar mais enganados. Revoltado pelos rumores sobre as infidelidades da mulher, Justin embarca numa odisseia sem fim para limpar o nome de Tessa. Baseado num best-seller de John Le Carré, um poderoso thriller sobre o amor e a busca da verdade. Um filme do galardoado realizador Fernando Meirelles.

Flor do Deserto

Domingo, dia 24 | RTP1 | 00h30

Filme realizado por Sherry Horman, baseado na história verídica da supermodelo Waris Dirie. Nascida na Somália em 1965, no seio de uma tribo de pastores nómadas, foi vendida pela família aos 13 anos para se casar com um homem de 60. Nessa mesma altura foge e, após percorrer sozinha o deserto somali durante vários dias, chega a Mogadíscio, onde uns parentes a acolhem e enviam para Londres. Aqui, foi empregada de mesa até ao dia em que é descoberta pelo fotógrafo Terry Donaldson. A partir daí, a vida de Waris mudou radicalmente, tornando-se uma modelo internacional. E é no auge da carreira que revela o seu passado e inicia uma luta.

Longe da Terra Queimada

Segunda, dia 25 | Cinemundo | 22h30

Um elenco cheio de estrelas, de Charlize Theron a Jennifer Lawrence, passando por Kim Basinger e Joaquim de Almeida, num drama realizado por Guillermo Arriaga. Sylvia gere um restaurante mas o seu frio comportamento profissional mascara a tempestade sexual que lhe percorre o corpo. Quando um estranho a confronta com o seu misterioso passado, ela vê-se atirada para uma viagem através do tempo que a liga inexoravelmente a personagens muito diferentes.

Warrior – Combate entre Irmãos

Quinta, dia 28 | Cinemundo | 22h30

Tom Hardy e Joel Edgerton são irmãos desavindos que se enfrentam no ringue, num filme de Gavin O’Connor que valeu a Nick Nolte a nomeação para o Oscar de Melhor Ator Secundário. O filho mais novo de um ex-pugilista regressa à terra natal para que o pai o treine de forma a combater num torneio de artes marciais mistas, que o vai colocar em rota de colisão com o irmão mais velho.