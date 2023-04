Cinema: cinco filmes para ver no conforto do sofá esta semana

Conheça cinco filmes que vão dar esta semana na televisão, e que a Evasões recomenda.

Bons Rapazes

Dia 16/04 | AXN | Às 21h55

Judith Kuttner é uma funcionária do Departamento de Justiça que vê a vida virada do avesso quando a filha é raptada. Desesperada, contrata Jackson Healy, um detetive privado cujos métodos pouco ortodoxos o tornaram uma espécie de celebridade na área. O que rapidamente vem a descobrir é que o desaparecimento parece estar relacionado com a morte de uma antiga, estrela de filmes para adultos. À medida que vão avançando nesta investigação, percebem que está ligada a uma conspiração com ramificações inesperadas.

Enquanto Somos Jovens

Dia 16/04 | FOX Life | Às 22h20

O cineasta Josh Srebnick (Ben Stiller) e a sua mulher, Cornelia (Naomi Watts), são felizes no casamento, mas sentem-se presos. Quando o casal de espírito livre Jamie (Adam Driver) e Darby (Amanda Seyfried) entra nas suas vidas, é como se surgisse também uma lufada de ar fresco. Em breve, Josh e Cornelia deixam de se dar com amigos da sua idade, passando a encontrarem-se com o casal de hipsters – mas será que a amizade irá durar, apesar de uma diferença de 20 anos? Um filme de 2014 realizado por Noah Baumbach.

Drive My Car

Dia 19/04 | Cinemundo | Às 21h00

O ator e encenador Yusuke Kafuku é convidado a encenar “O tio Vânia” de Chekhov num festival de teatro em Hiroshima. No carro em que se desloca, conduzido pela discreta jovem Misaki, Kafuku confronta-se com o passado e o mistério sobre a sua mulher, Oto, que morrera subitamente, levando um segredo com ela. Galardoado com o Oscar da Academia de Hollywood para Melhor Filme Estrangeiro – e nomeado para os de Melhor Filme, Melhor Realização e Melhor Argumento – e baseado numa história de Haruki Murakami, este filme é uma realização de Ryûsuke Hamaguchi. As interpretações são de Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima e Masaki Okada.

Mulher-Maravilha 1984

Dia 19/04 | AXN Movies | Às 21h10

Diana, a princesa da ilha de Themyscira, possui poderes sobre-humanos e desde criança foi treinada para ser uma guerreira imbatível. Depois de ter lutado contra as forças nazis durante a Segunda Grande Guerra, volta a entrar em ação nos anos 1980, quando o mundo vive em plena Guerra Fria. Nesta aventura, os inimigos que tem de combater são o megalómano Maxwell Lord e a arqueóloga Barbara Minerva, que se transformou na poderosa Cheetah e se assume como inimiga da Mulher-Maravilha.

Sombra – Uma Mãe Sabe

Dia 20/04 | RTP1 | Às 22h45

Em 1998, Isabel tinha a família perfeita até que um dia chega a casa e descobre que o filho de 11 anos desapareceu. A partir desse momento tudo muda. Apesar da cobertura mediática do caso e da existência de um suspeito, a justiça falha e Isabel percebe que somente ela poderá manter viva a busca por Pedro. Passam-se 15 anos e apesar de todos os obstáculos que encontra, Isabel vai continuar a fazer de tudo para reencontrar o filho que todos querem que esqueça, mas que ela acredita ainda estar vivo. Com Ana Moreira, Miguel Borges,Vítor Norte e Joana Ribeiro. Realização de Bruno Gascon.