Ciclovia da Estrada Atlântica: pedalar ao sabor do vento e à vista da costa

Cruza matas nacionais e atravessa a costa atlântica, no litoral. Acompanha a estrada que faz jus ao nome e é visível a recuperação de vegetação afetada pelo incêndio de 2017.

Os amantes da natureza e das bicicletas têm-na referenciada como uma das mais belas da Europa e ponto obrigatório em território nacional. A Ciclovia da Estrada Atlântica foi inaugurada em 2011, acompanhando a Estrada Atlântica, e por isso é notório que nalguns locais precisa de cuidados. Mas esta ciclovia com uma extensão de 62 quilómetros é uma experiência única para os amantes das duas rodas. O percurso faz-se de norte a sul, entre a praia do Osso da Baleia, no concelho de Pombal, e termina em Salir do Porto, Caldas da Rainha, cruzando o litoral do distrito de Leiria.

A ciclovia atravessa o Atlântico ladeada pela Mata Nacional do Urso e pelo Pinhal do Rei. Ambas as matas nacionais foram bastante afetadas pelo incêndio de 2017. Agora, seis anos depois, parte da vegetação voltou a crescer, conferindo a este percurso um registo de rara beleza.

Pedro Santos já fez o percurso centenas de vezes, na sua maioria em grupo. Conta à “Evasões” que a etapa de maior dificuldade é a que liga as praias da Vieira a São Pedro de Moel, ambas no concelho da Marinha Grande. “Depende muito de como esteja o vento, que se nota bastante mais forte depois dos fogos que destruíram a maior parte das árvores.”

Mas cada troço é deslumbrante à sua maneira. Pedalar com o mar como pano de fundo é um privilégio único dos que escolhem esta ciclovia, ligando as praias do Pedrógão (Leiria), Vieira e São Pedro de Moel (Marinha Grande), Água de Madeiros (Alcobaça), Foz do Arelho e Salir do Porto (Caldas da Rainha). Ao longo de boa parte do percurso são visíveis comunidades de camarinhas, pequeno fruto apreciado pelos veraneantes. Não raras vezes, é o perfume que exalam que faz parar os muitos ciclistas da Estrada Atlântica.

Lagoa da Ervedeira

No troço de 11 quilómetros que liga as praias do Osso da Baleia e Pedrógão, a ciclovia contorna uma paragem obrigatória: uma lagoa de água doce que este ano conseguiu finalmente o estatuto de praia fluvial, devidamente vigiada. A lagoa, circundada por um passadiço, tem um bar de apoio que funciona todos os dias ao longo do verão. Há também um parque de merendas que, findo agosto e as férias dos emigrantes, regressa à pacatez. Junta-se ainda um parque infantil e a possibilidade de praticar algumas atividades náuticas. A observação de aves é outro dos pontos de interesse.

Ciclovia da Estrada Atlântica: 62 km