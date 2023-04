Chefs de todo o país vão cozinhar no Café Príncipe Real, em Lisboa

Seis chefs considerados “emergentes” e com ligações a diferentes regiões do país vão cozinhar a quatro mãos com o chef executivo Jorge Fernandes, no restaurante Café Príncipe Real (no hotel Memmo Príncipe Real). Os jantares começam dia 18 de abril e prolongam-se por três meses.



Rafael Ribeiro, Carlos Torres, Tiago Ribeiro, Samuel Duarte, Francisco Sant’Anna Leite e Fábio Santos são os seis chefs de cozinha que se irão juntar o chef Jorge Fernandes no Café Príncipe Real, para um ciclo de jantares a quatro mãos que pretende destacar os talentos em ascensão no país, e divulgar produtos e receitas de várias regiões. A iniciativa acontece entre 16 de abril e 23 de junho.

As cerejas do fundão, o arroz de pica no chão e o peixe de rio serão alguns dos produtos tradicionais da gastronomia portuguesa trabalhados pelos chefs, que prometem dar-lhe novas texturas num ambiente de cozinha de autor descontraída. O público em geral poderá provar essa fusão de produtos e técnicas nas noites de terça a sexta-feira, sempre na terceira semana dos meses de abril, maio e junho.





Cada um dos jantares da iniciativa Unforgettable Chefs: It’s All About Passion tem o valor de xxx euros por pessoa (com/sem bebidas incluídas), começando às xx horas, e cada sessão está limitada a xx pessoas. “Mais do que um evento isolado, será um projeto para repetir anualmente e que acreditamos que será uma referência no futuro”, diz Paulo Duarte, managing director da Memmo Hotels, em comunicado.

Consulte, abaixo, o programa dos jantares Unforgettable Chefs: It’s All About Passion: