Cerveira organiza passeio por troço do Caminho Português da Costa

A iniciativa que decorre este domingo, 20 de novembro, pretende assinalar a adesão de Vila Nova de Cerveira à Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago. Também se inaugura a instalação “Marco KM 134” no centro histórico.

A caminhada “Uma manhã no caminho” tem como ponto de encontro a Praça do Município e inicia-se às 9.45 horas junto à Estalagem da Boega. Ao longo da mesma percorre-se um troço do Caminho Português da Costa ao longo de 3,5 km, e termina-se no Terreiro (centro histórico), por volta das 11 horas. Aqui realiza-se a instalação do novo “Marco KM 134”.

Segue-se ainda, pelas 11.30 horas, na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira, a conferência “A Origem – Caminho Português da Costa”, com Alberto Barbosa, membro da Associação dos Amigos do Caminho. A participação é gratuita, mas limitada e sujeita a inscrição até sexta-feira 17. Esta pode ser feita através do email [email protected] ou via contato telefónico (251 708 071).