Carnaval de Ovar 2024: uma cidade em folia até 13 de fevereiro

Em Ovar, as festividades do Carnaval começam cedo. Este ano, a abertura foi dia 20 de janeiro com arruada de cabeçudos e gigantones. Mas ainda há muito para aproveitar até dia 13 de fevereiro.

Nesta cidade, onde as tradições carnavalescas remontam ao século XIX, as duas dezenas de grupos e as escolas de samba preparam-se durante todo o ano para se apresentarem no Grande Corso Carnavalesco e no Desfile. De resto, todos os fins de semana há festa.

Dia 9 de fevereiro, uma sexta-feira, acontece a Noite da Farrapada, no centro da cidade. No dia seguinte, a partir das 22 horas, realiza-se o desfile noturno das escolas de samba; e nos dias 11 e 13 desfilam os grupos no Corso Canavalesco, a partir das 14.30 horas, na Avenida Sá Carneiro. A Grande Noite Mágica do Carnaval de Ovar é de segunda para terça-feira Gorda (12 para 13). Nesta “noite das noites” estarão espalhados sete palcos pela cidade: na Praça das Galinhas, Chafariz Neptuno, Jardim do Cáster, Mercado Municipal, Parque Júlio Dinis, Praça da República e Espaço Folião.

Carnaval de Ovar 2024

Web: carnaval.cm-ovar.pt. Preços: Desfile noturno das escolas de samba, 7,50 euros (grátis até aos 2 anos). Grande Corso Carnavalesco, desde 10 euros. Grande Noite Mágica, 6 euros (grátis até aos 8 anos)

Sugestões para fazer em redor

Entre a obra de Júlio Dinis e sabores típicos

Quem quiser aproveitar a época para melhor conhecer a cidade e o concelho, não falta o que conhecer, ver e fazer. No centro, encontra-se o Museu Júlio Dinis – Uma Casa Ovarense. Foi aqui, na casa da tia Rosa, que o escritor esboçou dois dos seus livros mais populares, “As pupilas do sr. reitor” e “A morgadinha dos canaviais”. Além de dar a conhecer a vida do autor, a visita à Casa dos Campos vale por si própria, pois este é um exemplar da arquitetura popular de Ovar dos séculos XVII e XVIII.

Alguns metros ao lado está A Toca, restaurante tradicional que ali se encontra, em frente à câmara, desde 1976. Há meia dúzia de anos, o espaço foi recuperado, dando novo brilho à fachada de azulejos. Às mesas chegam sabores tradicionais com criatividade, como o brás de muxama de atum, o polvo panado, ovos rotos do mar ou camarão ao alho e manga.

Em frente ao mar, para se descansar da folia do centro da cidade, está o Furadouro Boutique Hotel Beach & SPA. É um ecohotel de quatro estrelas, com 24 quartos duplos e três suítes, spa, ginásio e restaurante.