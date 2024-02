BTL 2024: Pedalar pela Linha do Tua

Cerca de 80 quilómetros da antiga linha de comboio do Tua estão a ser limpos e preparados para receber caminhantes e ciclistas entre Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela. Uma experiência de realidade virtual mostra como é na BTL.

Era 1991 quando um punhado de decisores agarrou na desertificação do interior para justificar o encerramento de uma das linhas de comboio míticas de Portugal – a que acompanha o Tua e segue até Bragança.

Mais de 30 anos depois, a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes decidiu devolver passageiros ao troço, limpando-lhe os carris e reabilitando pontes e túneis para acolher amantes de trilhos tranquilos e de uma Natureza profunda. Com uma mais-valia: bicicletas elétricas disponíveis.

O projeto E-Mob assenta no eixo da antiga linha ferroviária, ligando as estações de Bragança (hoje reconvertida em terminal rodoviário e museu ferroviário), Macedo de Cavaleiros (sede do Geoparque Terras de Cavaleiros) e Mirandela. Em cada uma haverá uma “estação de estacionamento, manutenção e carregamento de bicicletas”, onde será possível alugar uma bicicleta elétrica de montanha e encontrar equipamentos como capacetes e cadeiras de criança. Os veículos poderão ser devolvidos em qualquer estação.

Total: 82,5 quilómetros de ecopista suave, com a garantia de passagem por aquela que era a estação de caminho de ferro mais alta do país, em Santa Comba de Rossas, nos 850 metros de altitude.

Da linha parte “ramais”, que são trilhos e ecopistas que aproveitam caminhos rurais a ligar a pontos de interesse, sobretudo de Natureza, como a Albufeira do Azibo, o Parque Natural do Montesinhos ou a mata do Quadraçal. O E-Mob soma com eles 433 quilómetros de pistas.

Toda a informação sobre o trilhos, alojamentos, restaurantes e pontos turísticos podem ser encontrados na aplicação Outdoor Active, onde a CIM alojou o E-Mob.

Apesar de o projeto ainda estar a ultimar pormenores para arrancar, já é possível percorrer os trilhos praticamente todos, havendo apenas alguns desvios em zonas com pontes ainda a ser recuperadas.