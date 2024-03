BTL 2024 atinge recorde de visitantes

A 34.ª edição da feira de turismo, que assentou arraiais na FIL, em Lisboa, durante cinco dias, foi “a maior de sempre”, com 79 mil visitantes, mais 16 mil do que em 2023.

É conhecida como a maior feira de turismo do país e acaba de reforçar esse mesmo título. A 34.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu durante cinco dias na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, entre 28 de fevereiro e 3 de março, cresceu em todas as frentes e registou um novo recorde no número de visitantes.

Ao todo, 79 mil pessoas acorreram ao evento organizado pela Fundação AIP, um claro aumento face ao ano passado, que contou com 63 mil visitantes. Em comunicado, a organização avança que esta foi “a maior BTL de sempre”. “Atingido este marco, […] a BTL destrona a Web Summit de 2023, tornando-se no evento com mais visitantes”, lê-se em documento.

Pelos quatro pavilhões da FIL, onde decorreram apresentações de campanhas turísticas, descontos em viagens, prémios, eventos culturais de todo o mundo, degustações gastronómicas e vínicas ou sessões de showcooking, verificou-se um aumento de 10% no número de expositores presentes (foram 450) e a própria área de exposição cresceu 15%.

Na edição que teve em destaque territórios como Açores (destino nacional convidado), Coimbra (município convidado), Aveiro (cidade convidada na vertente BTL Cultural) e Cabo Verde (destino internacional convidado), a representação de expositores internacionais cresceu para 85, um aumento de 13% face ao ano passado. Ainda neste campo, de referir a estreia na BTL de locais como a Jordânia, Seychelles, Vietname, Guatemala ou o estado brasileiro de Paraíba, entre outros.

Destaque ainda para a secção BTL LGBTI+, uma das principais novidades de 2023, que se manteve este ano; ou para a BTL Formação + Emprego, que voltou a estar presente em 2024, depois de um interregno, onde se aposta no recrutamento na área do turismo.