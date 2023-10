Bird House: decorar a casa com ninhos artísticos

Casas ninho e alimentadores são as primeiras peças a serem lançadas da marca de objetos decorativos Bird House, um projeto do designer Paulo Romão que junta a paixão pela natureza a um desejo de voltar a pôr as “mãos na massa”.

O portuense Paulo Romão é a mente criativa e a mão executante por trás da Bird House, uma marca de objetos de design apresentada no final de setembro, motivada por um regresso ao trabalho manual. “Quando enveredei pelo design [na década de 1980], as manualidades estavam muito ligadas a isso. Falava-se muito pouco de internet. Fazia-se muita coisa à mão, mas a tecnologia começou a substituir esse processo”, explica Paulo, de 57 anos. A essa necessidade de voltar a pôr as “mãos na massa” juntou-se a paixão pela natureza, e daí surgiu a ideia de construir objetos de design inspirados nas casas ninho dos pássaros.

Desde logo, Paulo esclarece que as peças que constrói, apesar de poderem receber pequenos visitantes, dado estarem dotadas de sistema de circulação de ar e mecanismo de abertura para limpeza, são essencialmente decorativas, para interior e, desde que resguardadas, também para exterior.

Disponíveis ao público em loja online, o designer antevê que as caixas sejam sobretudo procuradas por arquitetos e decoradores de interiores que queiram introduzir um elemento diferente nos seus projetos.

Neste momento, a marca desdobra-se em três modelos, dois de caixas ninhos e um alimentador, chamados Burel House, Iron House e Feed House. Todos fazem uso da madeira, de carvalho ou de nogueira, comprada, reaproveitada de tábuas de pavimento descartadas ou de móveis antigos que Paulo Romão encontra em ecocentros. Também o pinho surge em algumas casas, submetido ao método japonês “shou sugi ban”, que consiste na carbonização da matéria-prima por forma a tornar-se mais resistente. À madeira junta-se uma cobertura de burel para as Burel Houses, ou de aço Corten oxidado, no caso das Iron e Feed Houses, sendo que estas últimas são completamente abertas e equipadas com uma taça em grés.

As pequenas obras de arte, que podem demorar entre uma a três semana a serem produzidas, são integralmente produzidas à mão, após encomenda na loja online.

Bird House

Web: birdhousedesign.pt

Preço: casas ninho desde 250 euros (portes de envio incluídos, para o continente)