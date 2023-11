Amores de Viana e Sardinhas Albardadas no regresso da Mostra de Doçaria de Alcáçovas

A 22.ª edição da Mostra de Doçaria de Alcáçovas volta à vila alentejana entre 8 e 10 de dezembro, com entrada livre. À prova estão doces como Amores de Viana, Bolo do Conde de Alcáçovas e Sardinhas Albardadas.

A Mostra de Doçaria, uma iniciativa que dá palco à tradição doceira regional há mais de duas décadas, está de volta à vila alentejana de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, distrito de Évora, com a sua 22.ª edição. A iniciativa acontece entre 8 e 10 de dezembro no Parque de Exposições Gamita e a entrada é gratuita.

Bolo Real, Bolo do Conde de Alcáçovas, Amores de Viana e Sardinhas Albardadas são alguns dos doces que se poderão provar no certame, num fim de semana em que a organização espera “milhares” de visitantes. Entre a programação do evento, destaque para o primeiro dia, 8, quando decorre a décima edição do Concurso de Doçaria Conventual e Palaciana, que colocará à prova os expositores presentes nesta mostra.

Além das atividades destinadas aos mais novos, o evento terá ainda atuações de cante alentejano e grupos folclóricos, concertos de nomes como Virgem Suta e animação de DJ. A Mostra de Doçaria de Alcáçovas é organizada pelo Município de Viana do Alentejo com o apoio da Junta de Freguesia de Alcáçovas, do Crédito Agrícola Guadiana Interior, da Confraria da Doçaria Conventual do Alentejo e da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo. Saiba mais sobre a edição deste ano aqui.