Ajitama lança kits de ramen para aquecer o inverno

O restaurante lisboeta lançou o Ajitama DIY Ramen Kit, permitindo aos apaixonados pela gastronomia japonesa confecionar e saborear ramen no aconchego do lar.

Dias frios pedem pratos quentes. Foi com base neste pensamento que o Ajitama passou a dar oportunidade aos clientes de prepararem ramen no conforto do lar.

A embalagem do Ajitama DIY Ramen Kit é inspirada no design japonês e traz cinco componentes: o caldo, os noodles, os toppings, os hashi (pauzinhos) e um folheto que explica passo a passo como confecionar. Basta seguir as indicações: cozer os noodles, aquecer o caldo e acrescentar os toppings, como o ovo Ajitama ou cogumelos. Em poucos minutos é possível ter um ramen pronto a comer.

À exceção do Kids, o público tem à escolha todos os ramens de assinatura da carta do Ajitama, como o mais popular do Japão, o Shoyu. Propostas vegetarianas também são tidas em conta, como o Veggie.

O Ajitama DIY Ramen Kit foi desenhado de forma a reduzir o desperdício. Dessa forma, inclui os ingredientes necessários para uma dose individual, acondicionando os elementos do prato em embalagens reutilizáveis ou biodegradáveis. Como é o caso do caldo, que é transportado numa garrafa de vidro, e das caixas para os noodles e toppings, que são compostáveis.

Sete anos após António Carvalhão e João Azevedo Ferreira conceberem o primeiro supper club de ramen em Portugal, que acabaria por dar origem ao restaurante atual, o Ajitama DIY Ramen Kit representa um retorno às raízes do projeto.

O preço dos DIY Ramen Kit varia entre os 15 e 18 euros, podendo ser encomendados online ou através da aplicação Uber Eats. Em alternativa, os DIY Ramen Kits podem ser recolhidos diretamente num dos restaurantes Ajitama.

O Ajitama tem portas abertas na Rua do Alecrim 47 A, (todos os dias, das 12h30 às 24 horas) e na Avenida Duque de Loulé, 36 (todos os dias, das 12 às 24 horas).