A Evasões desta sexta-feira: mercearias do mundo

Confira a capa e os destaques da Evasões que chega às bancas esta sexta-feira, grátis com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Tema de capa

Elas dão força aos laços para quem deixou vida na Suécia, Brasil, México, Coreia do Sul. Para os outros, são caminhos escancarados à curiosidade. Bem-vindos às mercearias do mundo, na Grande Lisboa e no Grande Porto.

Beber

Para que não falte a inspiração a ninguém no Dia do Pai, siga pelas nossas dez propostas de vinhos, pensadas para outros tantos perfis de progenitores.

Novidades

O Antunes, restaurante portuense que em 2024 celebra 60 anos, mudou de instalações. Mais espaçoso, continua, na Rua do Bonjardim, a servir os pratos que o fizeram famoso. E os clientes foram atrás.

Ficar

Depois do centro de Lisboa, o grupo Sana levou a marca Evolution para a vila do Estoril, dando-lhe expressão num hotel de 133 quartos com restaurante, bar, ginásio, piscinas e uma panóplia de serviços abertos, também, aos visitantes e à comunidade local.

Restaurantes

Os noodles são caseiros e os caldos também, tudo feito na cozinha do Ryoko, em Aveiro, onde Eva Hipólito e Luís Dinis querem mostrar um outro lado da cozinha nipónica. Comida de rua e ramen são as estrelas do menu.

A capa da Evasões desta semana.