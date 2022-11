A água guia os percursos do Festival de Caminhadas de Monchique

Caminhadas desportivas, caminhadas temáticas e culturais, atividades em família e infantis, workshops, ateliers, ioga e observação astronómica fazem parte do programa deste festival que explora a serra de Monchique, de 1 a 4 de dezembro.

Inicialmente marcado para junho, o Festival de Caminhadas de Monchique vai realizar-se de 1 a 4 de dezembro. O risco extremo de incêndio na região motivou a mudança de datas, e aos trajetos já planeados juntam-se agora mais propostas, como as Caminhadas Micológicas, o Geocaching, os Caminhos Contados (caminhadas com história), e atividades infantis, faz saber o jornal regional Sul Informação.

Do programa centrado na água que corre pela serra, em cascatas, fontes e ribeiras, fazem parte caminhadas, trilhos e percursos pedestres com níveis de dificuldade variados, que vão dos 2,5 kms até aos 18 km de extensão, de participação gratuita e paga. Haverá ainda aulas de ioga, observação astronómica, workshops e ateliers.

Os interessados devem inscrever-se até dia 25 de novembro, no formulário no site do evento, com indicação dos dias em que pretendem participar. O evento está integrado no calendário anual do AWS – Algarve Walking Season, um projeto regional de promoção conjunta de festivais de caminhadas no Algarve e no Projeto “Revitalizar Monchique – Turismo como catalisador”, financiado pelo Turismo de Portugal.