4 escolhas para dias de serenidade, com muita natureza

Novidades em spas e termas, de Chaves a Lisboa e Albufeira. E caminhadas por quintas durienses no fim de semana de Páscoa.

Jornada no Douro com as cores da Páscoa

Para o fim de semana pascal, de 29 a 31 de março, a Time Off, marca especializada em caminhadas, reservou uma Jornada Douro. O epicentro é no Quinta de Casaldronho Wine Hotel (na foto), em Valdigem, perto da Régua, local de alojamento, bem como cenário da caminhada de oito quilómetros e do jantar agendados para o dia 29. Rumo à Quinta da Pacheca na manhã do dia 30, para dez quilómetros de caminhada, almoço e visita guiada; o jantar está marcado para a Quinta de Marrocos. O check-out de Casaldronho pode ser feito até às 12 horas do domingo de Páscoa, dia 31. O pacote completo (alojamento, refeições, visita, caminhadas, seguros e guia) pode ficar nos 350 euros/pessoa (estadia em quarto duplo) ou 400 euros/pessoa (quarto individual).

Inscrições pelas páginas de Facebook ou Instagram da Time Off, via WhatsApp (918 813 459) ou pelo email [email protected]

Há Alpes nos tratamentos do Bairro Alto Hotel

Em Lisboa, proclama o Bairro Alto Hotel, os tratamentos no seu Wellness & Fitness Center são os únicos a usar produtos da marca austríaca de cosméticos Susanne Kaufmann. Produtos que, lê-se em nota de imprensa, apostam no “impacto que muitas plantas alpinas têm na beleza, na saúde e no bem-estar”, estando em foco em dois programas que chegaram com 2024. A Wellness Experience propõe uma sessão de 50 minutos de tratamento de corpo (massagem com óleos aromáticos, esfoliação), por pessoa e por estada, para um mínimo de duas noites de alojamento, com pequeno-almoço “à la carte” incluído (desde 457 euros/noite). O Inner Balance tem massagem detox, massagem de 50 minutos à escolha, três noites de alojamento com pequeno-almoço “à la carte” no restaurante BAHR & Terrace e menu personalizado (desde 1245 euros/noite).

Reservas: bairroaltohotel.com/pt/ofertas-exclusivas

Revigorar e renovar no Pine Cliffs Resort

Há dois novos programas de bem-estar lançados pela marca de spa Serenity – The Art of Well Being, disponíveis no Pine Cliffs Resort, na praia da Falésia, em Albufeira. O Explore Nature, de três ou cinco noites, vira-se para as atividades ao ar livre, incluindo passeio de bicicleta, aulas de bootcamp, caminhadas, corridas, um catálogo de massagens no spa Serenity e acesso ao Oásis Termal (três noites, 684 euros; cinco noites, 1438 euros). Mais recolhido, do Serenity Retreat consta consulta de nutrição, sessões de ioga, massagens, tratamentos de rosto e corpo, e aulas de fitness, existindo em formatos de três noites (820 euros), cinco noites (1444 euros) e sete noites (2037 euros). Todos os valores são individuais e incluem estadia e refeições.

Reservas em serenity-spa.com/programas

Temporada 2024 nas Termas de Chaves com novidades

Com o mês de fevereiro, chegou a época termal 2024 às Termas de Chaves. Um ano em que se anuncia um Balneário Flaviense remodelado; a “ampliação e beneficiação física de vários setores” (segundo comunicado de imprensa); o nascimento de um “espaço de venda e promoção de produtos termais e locais”; e, em destaque, a inauguração do Complexo Termal Aquae Salutem, um espaço hidrotermal ao ar livre, “com piscinas exteriores com Água Termal Flaviense”. Em 2023, as Termas de Chaves atingiram o máximo de procura da sua história, com 11 598 termalistas.

Web: termasdechaves.com