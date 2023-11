Mercado de Natal com artesãos e produtos regionais em São Miguel, Açores

A iniciativa de Natal, de entrada livre, decorre pelo terceiro ano consecutivo e conta com 39 expositores, em que 15 são estreantes.

Para celebrar a época natalícia, a Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel, em São Miguel, abre portas nos próximos dias 25 e 26 de novembro, ao Mercado de Natal, onde os visitantes poderão encontrar os melhores artesãos e produtores locais, acompanhados de muita animação e produtos gourmet da região. Os 39 expositores irão mostrar os seus produtos, havendo 15 novos participantes. A iniciativa tem entrada livre e está aberta ao público entre as 10h00 e as 19h00.

Entre as diversas marcas, os interessados poderão encontrar no Mercado de Natal expositores como Flora Azorica; Pele e Osso; Blossom; Mãos que Criam; As compotas da Tecy; Alquimias da Lua; Bogangas; Wild wood; SV Azores; Bloom clays; Quinta da Feteira; Wine4All; Ciranda Flor; Organica Kat; Nice Things; Kdesign; Artes da Nika; Sea Fire Cacao; Loba; Paulo Alves cerâmica; Sofia Brito; Maria Corisca; O meu cantinho; Aguarelas Paula Amaral; Traz-me flores; Materia 47; La Gelateria; Panetones da Celeste Boatto; Os Trapinhos da H; Aruna; Areia Preta; Caetanas; 3 Marias; Amor e Festa; Studio AVE; Germana Arrissa; Closet da Ana; Cecília Pavão, Ana Margarida Carvalho, Studio AVE e Dinina Design.

“Vamos receber artesãos e produtores locais que vão expor os seus ofícios e produtos regionais, proporcionando aos visitantes uma descoberta pelos sabores da ilha e de sugestões criativas para surpreender nesta época festiva”, afirma Joana Damião Melo, coproprietária e diretora da Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel.

O Mercado de Natal é uma mostra de gastronomia variada, artigos de artesanato e vestuário, produtos regionais e locais, cosmética natural, entre muitos outros, que permite aos visitantes momentos descontraídos e bem passados, com a possibilidade de degustarem e apreciarem os produtos dos Açores e aproveitarem a oportunidade para alguns presentes de Natal.

Mercado de Natal Senhora da Rosa

Produtos Gourmet e Artesanato Açoriano

25 e 26 de novembro, sábado e domingo

Das 10h00 às 19h00

Entrada livre