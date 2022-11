Village by Boa, um novo refúgio no centro do Porto

O Village by BOA, a primeira marca do grupo hoteleiro BOA Hotels, deu uma nova vida ao antigo Bairro do Silva, na zona da Trindade, com um alojamento que preza o conforto, o design e a privacidade.

Foi a sensação de se estar numa aldeia mesmo no centro da cidade que deu nome à primeira marca do BOA Hotels, um grupo hoteleiro direcionado para o segmento premium, fundado por George Vinter e Lior Zach. Este refúgio urbano de luxo, que se apresenta como um aparthotel, mas com todos os confortos de um hotel, ficou pronto após dois anos de obras de reabilitação, dando uma nova vida ao Bairro do Silva, a antiga ilha de finais do século XIX, entre a Rua do Bonjardim e a Travessa de Alferes Malheiro, no centro da Invicta.

A volumetria das pequenas habitações foi mantida pelo gabinete de arquitetura Pablo Pita, em parceria com o estúdio Heim Balp Architekten, numa tentativa de conservar a memória do lugar de caráter operário. Contam-se 40 apartamentos, divididos pelo edifício principal e pelo antigo bairro, nas tipologias duplex, estúdio e apartamentos, com áreas que vão dos 30m2 aos 85m2, com um ou dois quartos. Em todos eles, os hóspedes são recebidos com um cesto de boas-vindas de produtos portugueses, e encontram uma cozinha completamente equipada – incluindo um livro de culinária de “The New York Times” -, produtos de higiene para pele e cabelo da marca dinamarquesa Meraki, ar condicionado e internet.

A designer de interiores Ingrid Aparicio, do Bacana Studio, inspirou-se em destinos como a Escandinávia e o Japão e recheou as habitações com uma decoração em tons terrosos, onde privilegiou materiais e fibras naturais como a madeira, a corda, o linho e o ratan. Os objetos decorativos são de artistas nacionais, assim como o mobiliário, feito à medida.

O mesmo cuidado sente-se no exterior, onde o arquiteto paisagista Hugo Carneiro, do Mudita Studio, criou pontos de vegetação, que comunicam com as peças expostas, como os vasos e as ânforas que vieram de Mafra, dos quais alguns exemplares contam mais de 300 anos. O último piso foi reservado para The Space, um espaço amplo e versátil, com 120 m2, dotado de uma cozinha com ilha, zona de estar e de jantar, área de trabalho e uma varanda com vista desafogada sobre a cidade, pensado para acolher eventos privados.

Em vez de receção, a aplicação do Village by BOA permite fazer check-in e check-out, bem como entrar em contacto com um concierge, entre as 7 e as 23.30 horas. A limpeza dos quartos faz-se diariamente e o pequeno-almoço – que pode ser adaptado à dieta alimentar de cada um – é entregue à porta, num horário previamente definido, dentro de uma cesta de vime. Em breve será inaugurado um pequeno ginásio e uma mercearia fina.